Arriva Cursed: ecco trailer e nuove immagini

Cursed, la nuova serie originale creata da Tom Wheeler e Frank Miller, arriva il 17 luglio su Netflix: rilasciato il trailer e nuove immagini

Leggenda, spade, fuoco, magia, effetti speciali e scene mozzafiato. Così si presente Cursed nel trailer e nelle nuove immagini rilasciate da Netflix. Il 17 luglio, in tutti i Paesi in cui il servizio di streaming è attivo, arriva la nuova serie originale creata da Tom Wheeler e Frank Miller con protagonista Katherine Langford, star della serie ‘Tredici’.

TRAILER

LA STORIA

Cursed, composta da 10 episodi della durata di un’ora ciascuno, è una serie tratta dal best seller del New York Times ed è una rivisitazione della leggenda arturiana vista con gli occhi di Nimue, una ragazza con un dono misterioso, destinata a diventare la potente e tragica Dama del Lago. Dopo la morte della madre, la giovane parte in missione in cerca di Merlino con l’incarico di consegnare un’antica spada, trovando un improbabile alleato nell’umile mercenario Artù. Durante il suo viaggio Nimue diventerà simbolo di coraggio e ribellione contro i terribili Paladini Rossi e il loro complice Re Uther.

Cursed, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è una storia di formazione che affronta temi di attualità, come la distruzione dell’ambiente, il terrorismo religioso, l’assurdità della guerra e il coraggio di affrontare sfide impossibili.