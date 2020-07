The Boys 2 arriva a settembre su Amazon Prime Video

The Boys 2 arriva su Amazon Prime Video: i nuovi episodi della serie satirica sui supereroi saranno disponibili dal 4 settembre

Il 4 settembre su Amazon Prime Video arrivano i primi tre episodi di The Boys 2, la serie satirica sui supereroi. Le successive puntate saranno poi disponibili ogni venerdì fino all’epico finale di stagione il 9 ottobre. La notizia è arrivata subito dopo la reunion del cast in un evento virtuale presentato da un ospite d’eccezione della seconda stagione: Patton Oswalt, che ha ripercorso la prima stagione fornendo alcuni indizi su quella in arrivo. Inoltre, durante l’evento in streaming c’è stata anche una sneak peek della nuova stagione, con il cast e il produttore Eric Kripke che ne hanno rivelato le prime scene. “Non vediamo l’ora di mostrarvi la seconda stagione. Sarà ancora più pazza, strana, estrema ed emozionante. In effetti è troppo forte – tanto che il Surgeon General** ha insistito perché facessimo debuttare i primi tre episodi il 4 settembre e i successivi cinque nelle settimane seguenti. Vogliamo lasciarvi il tempo per dare di matto, digerire, discutere e riprendervi dalla botta, prima di darvene un’altra dose. Abbiamo solo a cuore il vostro benessere. Speriamo che amerete la nuova stagione tanto quanto noi”, ha dichiarato

il creatore ed executive producer Eric Kripke.

LA STORIA

Questa seconda stagione ancora più forte e folle vede i Boys in fuga dalla legge, con i Supes a dargli la caccia, mentre cercano disperatamente di riunirsi e combattere la Vought. Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) e Kimiko (Karen Fukuhara) rimangono nascosti e cercano di adattarsi a questa nuova normalità, mentre Butcher (Karl Urban) sembra introvabile. Nel frattempo, Starlight (Erin Moriarty) deve trovare il suo nuovo ruolo nei Seven ora che Homelander (Antony Starr) punta ad acquisirne il controllo completo. Il suo potere è minacciato dall’arrivo nel team di Stormfront (Aya Cash), una nuova Supe esperta di social media, anche lei con le proprie mire. Per giunta, la minaccia dei Supervillain diventa cruciale con la Vought che prova a sfruttare a proprio vantaggio la paranoia della nazione. Tra i Supes dei Seven si annoverano anche Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) e Black Noir (Nathan Mitchell). Nel cast della seconda stagione si vedranno anche Claudia Doumit, Goran Visnijc, Malcolm Barrett, Colby Minifie, Shantel VanSanten, Cameron Crovetti, PJ Byrne, Laila Robbins e Giancarlo Esposito, che ritorna nel ruolo del capo della Vought, Stan Edgar.

The Boys offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi – più famosi delle celebrity, influenti come politici e venerati come dei – abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. I ‘senza-potere’ si scontrano con i ‘super-potenti’, mentre i Boys portano avanti un’impresa eroica per svelare la verità sui Seven e sulla Vought – la società multi miliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti.

Basato sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys è stato sviluppato dallo showrunner Eric Kripke (Supernatural), anche autore ed executive producer della serie. Al suo fianco, gli executive producer Seth Rogen (Preacher), Evan Goldberg (Preacher), James Weaver (Preacher) di Point Grey Pictures, Neal H. Moritz (Prison Break) e Pavun Shetty (New Girl) di Original Film, come anche Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Rebecca Sonnenshine, Ken Levin e Jason Netter. Ennis e Robertson sono anche co-executive producer con Michael Saltzman.

La serie Amazon Original in otto episodi, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà disponibile in più di 200 paesi in tutto il mondo ed è prodotta dagli Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios con Point Grey Pictures, Kripke Enterprises e Original Film.