Mille in radio con il brano “La vita le cose”

In rotazione radiofonica “LA VITA LE COSE” (Mirai Rec), il nuovo singolo di ELISA PUCCI, in arte MILLE, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 1° luglio. Se con il suo singolo d’esordio, “Animali”, ha disegnato e descritto le sfaccettature tipiche di ogni essere umano, in questo nuovo inedito, dal titolo “LA VITA LE COSE”, Mille vuole raccontarsi un po’ più da vicino: soggetto e complemento oggetto del nuovo brano è, infatti, un rapporto caro all’autrice, cantato e raccontato attraverso diversi, preziosi scorci di quotidianità. In questo brano Mille omaggia tutte quelle piccole cose, gesti, abitudini che scandiscono le giornate e uniscono le persone.

Spiega Mille a proposito del nuovo brano: «“Come stai?”: quante volte abbiamo fatto questa domanda? Quante volte l’ho posta a me stessa? La vita è fatta di piccole cose, sono i gesti quotidiani ad arricchirla. A volte mi appello al cielo ed ogni giorno mi alleno per dare sapore a tutto ciò che vale la pena assaggiare».

Mille, nome d’arte di Elisa Pucci, cantautrice nata nella provincia di Roma e milanese d’adozione. Eye-liner, frangetta e gonne a vita alta, le stesse che amava vedere indossate dalla mamma negli anni della sua giovinezza, quando con i suoi lunghi capelli rosso rame cantava Caruso di Lucio Dalla. Considerata da bambina la ”garibaldina” di casa per il suo temperamento (alla spedizione dei Mille deve il suo nome), falsifica la firma del padre per iscriversi allo Zecchino d’Oro, partecipandovi con una canzone scritta da Memo Remigi. Qualche giorno dopo aver discusso la tesi di Laurea nelle aule di Economia de “La Sapienza” di Roma, entra a far parte di una compagnia teatrale come attrice. Nello stesso periodo fonda la band Moseek di cui è autrice delle canzoni, gestisce i concerti e la comunicazione. Conquista il cuore di Skin partecipando con la band all’edizione numero 9 di xFactor. Gira per l’Italia facendo concerti, ma avvia anche un minitour in Inghilterra e calca il palco dello Sziget Festival a Budapest. “Animali”, suo singolo d’esordio, è stato pubblicato lo scorso 8 maggio. Il nuovo singolo di Mille, dal titolo “La vita le cose”, sarà disponibile in digitale dal 1° luglio e in rotazione radiofonica dal 3 luglio.

