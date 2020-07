Torna la nuova edizione di Estate al Maxxi: da Zerocalcare a RomAraBeat un programma ricco con tanti appuntamenti di musica, teatro, letteratura e cinema

Il ricco programma di ‘Estate al Maxxi’ torna anche quest’anno ad animare la piazza del Museo, rafforzando la sua vocazione di spazio pubblico al servizio del quartiere e della città. Lo fa nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, con tanti appuntamenti di musica, teatro, letteratura, cinema, con due grandi installazioni aperte al pubblico e naturalmente anche con le mostre, che proseguono negli spazi

interni del museo nazionale del contemporaneo progettato da Zaha Hadid.

Tanti gli eventi in calendario. In tema di musica, si spazierà da una straordinaria interprete come Tosca (giovedì 30 luglio) alle contaminazioni dell’ensemble RomAraBeat con la partecipazione straordinaria di Moni Ovadia (martedi’ 28 luglio); due serate speciali saranno dedicate al teatro, con Isabella Ragonese (mercoledi’ 22 luglio) e Davide Enia (venerdì 17 luglio); giovedi’ 16 luglio Zerocalcare torna a incontrare il pubblico del Maxxi; ancora il cinema, con due importanti premiazioni e un talk con il regista Daniele Luchetti (martedì 14 luglio).

Torna in questa estate 2020, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), anche YAP Rome at Maxxi, il programma di promozione e sostegno alla giovane architettura organizzato dal Maxxi in partnership con il MoMA di New York: l’installazione ‘Home Sweet Home’, la casa con le stanze a cielo aperto progettata dalla vincitrice di questa ottava edizione Lucy Styles, ospita anche il palco dedicato agli eventi estivi. Infine, sempre nella piazza, è aperta al pubblico l’opera After Love, la grande casa impossibile del duo Vedovamazzei. “Dopo #liberidiuscireconilpensiero, il palinsesto on line del Maxxi durante il lockdown che ha avuto circa 14milioni di visualizzazioni, eccoci ora liberi di tornare a vivere la piazza del Maxxi con l’arte, l’architettura, la musica, il teatro, per una nuova esperienza di socialità culturale, condivisi e sicura” ha commentato la presidente della Fondazione Maxxi, Giovanna Melandri. Qui il programma completo.