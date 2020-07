Malje debutta con il singolo “The Game”

Malje debutta con il brano “The Game”, il singolo d’esordio in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali che anticipa l’uscita del nuovo album

In radio e digitale “THE GAME” (One & Music), il singolo d’esordio di MALJE. Il brano divertente e spensierato, racconta di come la vita sia un gioco, quindi bisogna essere curiosi per giocare al meglio.

«Ho voluto dare voce ad una categoria che solitamente non viene enunciata: le donne libere. Coloro le quali vengono additate come nuove streghe. Donne che scevre dai formalismi educazionali decidono di esplorare la loro natura e ne fanno scopo di vita», commenta la cantautrice.

Il videoclip (https://youtu.be/qXFoO9Ff4x8) diretto da Mario Boccuni e Davide Riccardi, è stato girato al Banano Tzunami e in uno studio fotografico di Genova.

«Il video è incentrato su una falsa sensazione di sicurezza, che molte persone provano quando escono il venerdì e il sabato sera. La protagonista inizialmente formale e atteggiata conosce diversi personaggi. Successivamente viene attratta da un nerd che spogliato dai formalismi è sé stesso», affermano i registi.

“The Game” video credits:

Sceneggiatura: Elena Cretella

Consulenza sceneggiatura: Lisandro Monaco e Lorenzo Vignolo

Regia: Mario Boccuni e Davide Riccardi D.O.P. : Mario Boccuni e Davide Riccardi

Riprese, Montaggio e Color Correction: Mario Boccuni

Trucco: Barbara Petrolati

Attori principali: Emanuela Bignami e Matteo Vander

Comparse in ordine alfabetico: Alessandro Piazza, Andrea Carbone, Andrea Majorana, Andrea Pagani, Daniela Biasoletto, Federico Pietro Nave, Isabella Piazzetta, Maria Grazia Cipero.

Biografia

Cresciuta in una famiglia piena di musica, Elena Cretella in arte MALJE ha dedicato la vita allo studio della voce.

Dalle voci di risonanza alle quadriplonie alle voci sciamaniche di guarigione (Tuva).

Ha composto per il teatro, musicato Shakespeare, Pirandello ed Euripide.

Ha collaborato con jazzisti importanti tra i quali Red Halloway, Shawn Monteiro, Bobby Durham.

Produttrice teatrale e musicale ha insegnato l’uso della voce a cantanti e attori anche televisivi.

Ultimamente collabora con La Furnasetta per produzioni di musica industrial e ha all’attivo tre compilation due delle quali per l’etichetta Inglese Industrial Coast.

Nei giorni scorsi pubblica “The Game”, il singolo d’esordio che anticipa l’uscita del nuovo album.