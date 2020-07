Lo Scomodo pubblica il singolo “Vacanze estive”

Lo Scomodo online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Vacanze estive”, in collaborazione con il dj e produttore Doctor Keos

Una delle domande più ricorrenti per l’estate 2020 è quella legata alle vacanze.

Così il rapper Lo Scomodo, in collaborazione con il dj e produttore Doctor Keos, hanno creato una canzone che parla dell’attuale situazione legata al Corona Virus per trasmettere un messaggio positivo a suon di reggae music.

Un messaggio anti covid-19 che con il potere della musica si tenta di far arrivare all’Italia.

Il brano è uscito sotto l’etichetta discografica Kalabria Records ed è disponibile in tutti i migliori negozi digitali dal 26 Giugno 2020. Verrà anche pubblicato un video lyrics sul canale YouTube dell’artista Lo Scomodo ed è possibile scaricare il brano dai migliori negozi digitali di musica come iTunes, Beatport e sul sito della Doctors of Chaos Music Group o ascoltarlo in streaming sui portali come Spotify, Deezer, Tidal e sul player audio sempre sul sito della Doctors of Chaos Music Group.

“Vacanze Estive” è un brano che parla di questa strana estate 2020 in cui le vacanze estive, per l’appunto, saranno un po’ anomale. Un’estate in cui la solita vacanza al mare o in un villaggio turistico potrebbe essere qualcosa di incerto. Per questo motivo gli autori hanno voluto lanciare un messaggio positivo proprio usando sonorità reggae, quelle capaci di emanare più vibrazioni positive. Così Lo Scomodo, rapper salentino, e Doctor Keos, dj e produttore calabrese, invitano le persone comunque a non farsi inibire da questa pandemia ed a spostarsi verso mete italiane come il Salento e la Calabria (in particolare questi due sono, come già detto, i paesi di origine dei due artisti) oppure la Sicilia, la Campania, la Sardegna. Ma ovviamente non fanno campanilismo perché la crisi ha colpito tutta l’Italia, pertanto stimolano le persone che hanno voglia di vacanze estive a spostarsi anche nelle mete turistiche del nord citando posti che rappresentano il settentrione come l’Emilia e la Versilia, una nota meta turistica della Toscana.

Un brano anti-covid 19 che non è il solito “Andrà tutto bene” (anche se comunque cita lo stesso la frase dicendo “E tutto bene andrà“) e che non ha usato questo titolo come ormai abbiamo visto decine (se non centinaia) di brani che hanno preso questo “slogan” (in alcuni casi proprio usandolo come hashtag #andràtuttobene). Nel caso di “Vacanze Estive” stiamo parlando di un brano che è forse l’unico con questo titolo. Un invito ad aggregarsi ma senza fare assembramenti. Un invito a restare vivi, ottimisti e positivi, perché “Arriverà il giorno in cui potremo abbracciarci e saltare, that day will come!” e ancora “Ricominceremo a vivere e sognare, intorno ad un falò vicino al mare“.

I due autori del brano aggiungono: “Sia chiaro, il nostro non è un messaggio per fregarsene delle regole, ma bensì a rimanere uniti in maniera responsabile. Aggregarsi non significa fare assembramento, significa incontrarsi ma comunque rispettare le regole che lo stato ci ha comunicato. Il nostro è anche un invito a godersi la vita perché è una sola. E proprio perché è una sola non bisogna rischiare di contrarre questo virus o di farlo contrarre ai nostri cari, ai nostri amici come nemmeno ad uno sconosciuto. Vi invitiamo anche a far ripartire l’economia italiana che è duramente colpita da questo virus, e noi che siamo in un settore che si è bloccato per primo, quello dell’intrattenimento, ne sappiamo qualcosa, proprio perché viviamo anche (e soprattutto) di turismo. Perciò, siccome quest’anno i turisti stranieri non arriveranno per motivi che sappiamo benissimo tutti e, francamente, riconosciamo anche che dal punto di vista pandemico è un bene, cerchiamo di supportare le imprese turistiche di tutta Italia. Infondo siamo il bel paese, quello che è considerato da tutti una delle più belle mete al mondo. Questo è il momento di apprezzare casa nostra, perché sappiamo benissimo che quando una cosa ce l’abbiamo sotto il naso non la apprezziamo facilmente”.

“Vacanze Estive” cantata dal rapper salentino Lo Scomodo e prodotto dal DJ e produttore calabrese Doctor Keos(con la partecipazione alle chitarre e al basso di Dasco, cantautore calabrese) è disponibile dal 26 Giugno 2020 in tutti i migliori negozi digitali di musica e servizi di streaming.