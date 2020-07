Il futuro delle scienze sociali è computazionale: la rivista Nature raccoglie in una news feature i punti di vista di una nuova generazione di scienziati

Nel 2009 un gruppo guidato dallo scienziato politico David Lezar della Northeastern University – e che includeva un’insolita alleanza tra sociologi, economisti, storici, scienziati cognitivi ma anche fisici e informatici – pubblicava il “manifesto” di una nuova disciplina: le scienze sociali computazionali [Lezar et a. 2009].

Oggi, a poco più di dieci anni di distanza, la rivista Nature raccoglie in una news feature i punti di vista di una nuova generazione di scienziati sociali computazionali, tra cui anche quello di Giulia Andrighetto, ricercatrice presso l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Istc) e coordinatrice del Laboratory of Agent-Based Social Simulation.

Le scienze sociali computazionali sono nate dalla contaminazione tra scienze sociali e l’informatica con l’obiettivo di studiare la società attraverso l’analisi delle “tracce digitali” che quotidianamente lasciamo su Facebook o Twitter, negli scambi di email e messaggi al cellulare. Questa rivoluzione ha aperto il campo a ricercatrici e ricercatori cresciuti fuori dalle scienze sociali, come fisici, matematici e informatici.

Nonostante i risultati molto promettenti già raggiunti in diversi settori, la comprensione di fenomeni complessi e il suo impatto sulla società richiede che nel futuro le scienze sociali computazionali siano maggiormente guidate da teoria, più in dialogo con i policy maker in modo da – dove necessario – indicare soluzioni per cambiare la società.

L’articolo si conclude sostenendo che, affinché ciò possa realizzarsi, è necessario che la collaborazione tra scienziati sociali e computazionali si intensifichi al punto tale da eliminare le distinzioni tra i due domini e – con un po’ di ottimismo – indica che questo superamento potrebbe avvenire già entro i prossimi 20 anni.

