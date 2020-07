Sondaggi politici: partiti stabili, sorpresa Conte-M5s

CONTE LEADER M5S PENALIZZEREBBE PD

A chi porterebbe via elettori un Movimento Cinque Stelle guidato dal premier Giuseppe Conte? Il partito piu’ penalizzato sarebbe il Pd, che perderebbe il 3,6% . Mentre i pentastellati se ne gioverebbero, crescendo di 5,5 punti percentuali. Lo rivela il sondaggio Monitor Italia realizzato da Tecne’ in collaborazione con l’Agenzia Dire.

Rispetto alla situazione attuale, lo scenario con Conte capo politico del M5s lascerebbe inalterati i consensi della Lega e di Fratelli d’Italia rispettivamente al 25,3% e al 15,8%. Comporterebbe una netta penalizzazione per il Pd che passerebbe dal 20,4 al 16,8%, mentre i M5s balzerebbero a quota 20,2% dal 14,7%. Per gli altri partiti non ci sarebbe nessuna differenza ad eccezione della Sinistra che perderebbe lo 0,7 per cento, finendo al 2% e dei Verdi che perderebbero lo 0,4% fermandosi all’1,4.