Zac Efron su Netflix…con i piedi per terra

La docu-serie itinerante Zac Efron: con i piedi per terra arriva oggi su Netflix: giro del mondo, anche in Italia, alla ricerca di stili di vita salutari

Il 10 luglio su Netflix arriva ‘Zac Efron: con i piedi per terra’ (‘Down to Earth with Zac Efron’, questo il titolo originale). In questa docu-serie itinerante la stella di High School Musical e l’esperto di wellness Darin Olien girano il mondo in cerca di stili di vita sostenibili e salutari.

‘Zac Efron: con i piedi per terra’ è un travel show in cui la star di Hollywood e il fondatore del marchio ‘SuperLife’ nonché attivista a favore del pianeta e dell’eco-sostenibilità portano il pubblico tra il caos delle metropoli, tra le meraviglie dei posti tropicali e tra i freddi territori del Nord. Senza dimenticare la Sardegna.

Dal Perù all’Italia, dalla Francia all’Islanda e dalla Gran Bretagna a Porto Rico: un viaggio alla scoperta di nuovi modi di vivere sani e sostenibili. Ma anche, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), delle corrette e sbagliate abitudini dei vari luoghi che si ripercuotono in tutto il mondo.