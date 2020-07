Tra Chris Evans e Lily James scocca la scintilla

Chris Evans e Lily James stanno insieme? È questa la domanda, che si stanno ponendo i fan dei due attori, ancora senza risposta. A lanciare la ‘bomba’ è stato il ‘Daily Mail’, che ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono l’attrice di ‘Downton Abbey’ e Capitan America insieme a Londra. Reduci entrambi da una festa, i due hanno condiviso il taxi per raggiungere lo stesso hotel, il Mark’s Club, in cui sono entrati separatamente: lui ha optato per l’ingresso principale, lei per il retro.

Sono tante ipotesi circolate sui due. Alcuni sostengono che siano a Londra per un progetto di lavoro. Infatti, Evans sarebbe stato scelto per partecipare in ‘Little Shop of Horrors’ (La Piccola Bottega degli Orrori), adattamento cinematografico del musical di Alan Menken e Howard Ashman. Progetto che potrebbe essere condiviso anche con la James. Tutto è possibile. Altri, invece, credono che tra loro stia nascendo un sentimento grazie a un dettaglio. Evans, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha aperto il suo profilo Instagram circa due mesi fa ed ha iniziato a seguire Lily James, che è tornata single dopo la fine della relazione con l’attore Matt Smith.