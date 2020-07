Lapresa Twins fra i profili TikTok più seguiti

Lapresa Twins al terzo posto fra i profili TikTok più seguiti in Italia: ecco chi sono i gemelli più amati del social del momento

Che i ragazzi italiani, come i loro coetanei del resto del mondo, abbiano la necessità viscerale di stare in contatto tra di loro è cosa nota. Che lo facciano sempre di più utilizzando i social come tramite, è innegabile. Che i mesi di lockdown e distanziamento sociale abbiano inevitabilmente aumentato il tempo medio passato sul web è intuibile, oltre che confermato dalle ricerche.

Eppure queste cose da sole non bastano a spiegare la vera e propria escalation di consensi nelle scorse settimane di un profilo in particolare, quello dei LAPRESA TWINS, che hanno visto il numero di follower e di like diventare due volte e mezza quello, già molto alto, che avevano poco più di 4 mesi fa!

Per chi non li conoscesse, i Lapresa Twins sono fratelli ma soprattutto sono un duo artistico.

Bolognesi, ventunenni, Nicholas e William si sono sempre dilettati in diverse attività, sia a livello sportivo che artistico.

Calcio (William arriva in serie D), Mixed Martial Arts (Nicholas vince nel 2014 i campionati italiani) e poi recitazione (Nicholas partecipa al cortometraggio “Sono Cesare ma chiamatemi Mimmo” per la regia di Orfeo Orlando, e al docu-film diretto da Paolo Muran “Tutto il palazzo”) e modeling (hanno sfilato in tanti eventi e sono recentemente stati modelli per Champion mentre li abbiamo visti alle ultime sfilate de Dolce&Gabbana).

Due anni fa (maggio 2018) la svolta che cambia la loro vita: approdano su YouTube, e a settembre si iscrivono a TikTok su cui iniziano a uploadare i loro video con continuità da gennaio 2019. Ed è proprio qui che i Lapresa Twins hanno trovato la loro dimensione ideale, arrivando in pochissimo al grande successo., al punto che già a dicembre 2019 sono indicati da media come TG1 RAI e Forbes come TikToker con l’engagement più alto in Italia.

Risultati frutto di un lavoro instancabile e quotidiano che i ragazzi hanno dedicato alla crescita della qualità dei contenuti del loro profilo, quando ancora non si sapeva se TikTok sarebbe diventato il colosso che è ora, ma per la pura voglia di fare e fare bene!

Arriviamo così al 2020.

A fine gennaio i follower erano 2,2 milioni. Poi, come sappiamo, il lockdown.

A fine marzo avevano superato i 3 milioni, e i loro video generavano una media di 200 milioni di visualizzazioni al mese.

Oggi hanno superato i 5,5 milioni, e le visualizzazioni medie mensili sono oltre 400 milioni.

Una crescita incredibile, che va ben oltre il rafforzamento delle posizioni dei “colleghi”, ragazzi che come loro sono diventati ancora di più un punto di riferimento per i loro coetanei durante questi mesi di isolamento. No, quella dei Lapresa Twins è una scalata esponenziale. Come altro definire un aumento del 250% in 20 settimane di un risultato, già molto alto, costruito in oltre un anno di attività?

Se ne stanno accorgendo anche i media, come Buzzoole che ha recentemente stilato una classifica per visualizzazioni medie (visualizzazioni totali diviso il numero di post), considerando esclusivamente i tiktoker che abbiano pubblicato più di 100 video (20 al mese) da gennaio a maggio 2020: al primo posto della classifica ci sono proprio Nicholas e William che con 280 video pubblicati hanno raggiunto una media di circa 4,17 milioni di visualizzazioni a video!

Le motivazioni?

Possono essere tante. Di sicuro, la prima va ricercata nel loro particolarissimo stile, che li ha resi forse i tiktoker italiani più seguiti all’estero. I loro video sono infatti adatti anche a un pubblico internazionale: non hanno bisogno di traduzioni perché fatti di immagini, immagini curate, divertenti, briose e positive. Poi, la loro grande versatilità: diversamente da quanto viene fatto di solito, il loro profio non segue uno specifico format: i gemelli infatti alternano costantemente scenette comedy, brevi tutorial di trucco scenico, effetti speciali… Una capacità di rinnovarsi costantemente che cattura l’attenzione e alimenta la curiosità dei loro follower che ogni giorno li seguono per scoprire quale sarà la video-follia di Nicholas e William!

Ogni giorno, più volte al giorno, in realtà: nell’anno e mezzo di attività i ragazzi hanno infatti pubblicato quasi 1300 video diversi… Un vero “lavoro a tempo pieno” fra ideazione, realizzazione e post produzione; processo che ormai maneggiano alla perfezione grazie alla continua sperimentazione nel creare contenuti nuovi e accattivanti, alla cura maniacale della qualità dei loro video e a un oggettivo talento creativo e comunicativo personale.

Con queste premesse, i Lapresa Twins si profilano sempre più nettamente fra i principali punti di riferimento di una generazione di ragazzi italiani (e non solo…) che apprezza creatività e qualità e cerca la positività per superare i momenti meno facili. Ottimo lavoro, ragazzi!