Belen e Stefano infiammano il gossip estivo

L’estate di Belen e Stefano De Martino infiamma il gossip: lei con un nuovo amore, lui in barca con un’altra Rodriguez

Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a infiammare il gossip estivo. Lei a Capri con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi e lui su una barca nel golfo di Napoli con una Rodriguez che non è la madre di suo figlio ma Mariana. È Chi, nel numero in edicola questa settimana, a mostrare l’argentina e il napoletano trascorrere del tempo in loro compagnia.

Lo “scoop dell’estate”: Belen e i baci con Antinolfi

È stato già definito dai più, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), lo “scoop dell’estate”. Il magazine di Alfonso Signorini mostra Belen scambiarsi baci alla luce del giorno con Antinolfi.

La coppia – come riporta Chi – ha trascorso un lungo weekend fra Napoli e Capri, durante il quale l’imprenditore ha festeggiato il suo compleanno. I due sono stati visti a un party al circolo privato Rari Nantes, poi all’Anema e Core e infine paparazzati nel giardino di una villa presa in affitto in quei giorni.

Qualche tempo prima, Belen e Antinolfi, erano stati avvistati a due cene in quel di Milano. Con loro Mattia Ferrari, amico della showgirl, art director e nome emergente della moda che ha fatto da “Cupido” tra i due facendoli incontrare con la scusa di mettere insieme un progetto. Antinolfi, napoletano, lavora nel mondo della moda di lusso. Secondo il racconto di Chi, dopo i primi incontri, lui sarebbe anche andati a trovarla a Como nei weekend sul lago passati con la famiglia e Santiago.

Belen fa il verso a Stefano De Martino

Belen avrebbe così ritrovato la serenità persa con il nuovo addio di Stefano De Martino, nei giorni scorsi al centro del gossip per una presunta storia – ovviamente fake – con Alessia Marcuzzi. Il conduttore e ballerino ha smentito personalmente la notizia avvisando i fan su Instagram: “Quando mi innamorerò ve lo farò sapere”, ha detto in una storia. Frase a cui Belen fa il verso, sempre tramite stories. La soubrette sfila e poi ripete quanto detto dall’ex, concludendo con una risata.

Stefano De Martino con Mariana Rodriguez

Tutto tace dal fronte De Martino ma le ultime foto pubblicate da Chi lanciano il dubbio. Che Mariana Rodriguez sia la nuova fiamma?