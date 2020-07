Sex Toys: in Italia si è registrato un incremento delle ricerche del +143,0% nell’ultimo anno e un boom di interesse del +110,0% durante il lockdown

I sex toys, le cui origini si perdono nei meandri del tempo, non sono più oggetti relegati alle sole vetrine dei sexy shop ma si sono evoluti e sono diventati ormai veri e propri dispositivi tecnologici e oggetti di design, aprendo le porte a un mercato sempre più ricco, vario e accessibile soprattutto online, con un incremento delle ricerche in Italia del +143,0% [1] nell’ultimo anno e un boom di interesse del +110,0% [2] durante la fase del lockdown.

È quanto emerge dall’ultima analisi di idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – che ha monitorato l’andamento dei prezzi e l’interesse degli italiani online per i prodotti delle categorie “Sex toys e Protezione” nel corso dell’ultimo anno e, in particolare, nel periodo di lockdown e nelle fasi successive.

Nel corso dell’ultimo anno, a farla da padroni nelle preferenze degli italiani [3] sono stati i Vibratori, seguiti dai Sex toys per uomini, i Dildo, i Preservativi, i Lubrificanti intimi e gli articoli per la Pianificazione familiare.

Sex Toys durante il lockdown e post-lockdown: andamento dell’interesse online

L’isolamento in cui siamo stati costretti per molte settimane ha rimodulato i nostri stili di vita e ha stimolato il desiderio di conoscersi più a fondo, anche attraverso la sessualità, vissuta a distanza e supportata da contatti virtuali e sex toys, il cui interesse online nei mesi del lockdown è aumentato in media del +110,0%.

Anche nella fase di lockdown, come nel corso dell’ultimo anno, i prodotti più cercati online sul portale idealo.it sono stati i Vibratori (+161,6% di intenzioni di acquisto), nelle varie forme, prezzi e caratteristiche, dai modelli più semplici a quelli più avanzati che uniscono cura del design, ricerca nei materiali e tecnologia.

È cresciuto anche l’interesse per i Sex toys per uomini (+136,6%) seguiti dagli articoli per la Pianificazione familiare (+115,0%), i Dildo (+71,5%), i Preservativi (+45,2%) e, all’ultimo posto, i Lubrificanti intimi (+43,8%).

Cambiano le cose nel post lockdown con una riduzione generale dell’interesse verso tutti i prodotti della categoria Sex toys e Protezione [4] (-31,2%) ad eccezione dei preservativi, le cui ricerche online nel mese di giugno sono aumentate del +22,8% rispetto alla fase 1.

Quanto abbiamo speso in più per i sex toys durante il lockdown?

L’effetto lockdown sull’andamento dei prezzi ha riguardato anche i prodotti delle categorie sex toys e protezione che, sul portale idealo.it, sono aumentati in media del +21,8% [5].

L’aumento maggiore si è avuto per i Vibratori, il cui prezzo è cresciuto in media del +36,5% ma sono aumentati anche quelli dei Dildo (+24,5%), dei Preservativi (+22,1%), degli articoli per la Pianificazione familiare (+20,2%), dei Lubrificanti intimi (+17,2%) e, infine, dei Sex toys per uomini (+9,5%).

Italia vs Europa nelle preferenze e nei prezzi

L’interesse online per i Sex toys e gli articoli per la protezione è cresciuto in tutti i paesi europei durante la fase di lockdown ma in Italia si è registrato il maggiore aumento di interesse, +110,0% in media rispetto al +100,7% del Regno Unito, +55,9% della Francia, +36,5% dell’Austria, +23,3% della Germania e +16,9% della Spagna [6].

Interessante notare le differenze in termini di crescita delle preferenze tra cittadini dell’Europa: gli italiani e gli austriaci scelgono i Vibratori (+161,6% e +68,4%), i francesi preferiscono i Dildo (+78,8%), gli spagnoli, i tedeschi e i britannici i Sex toys per uomini (+101,0%, +35,3% e +121,4% rispettivamente).

Anche i prezzi medi degli articoli delle categorie Sex toys e protezione fanno registrare delle differenze tra paesi dell’Europa [7]: la Francia è il paese dove in generale, nell’ultimo anno, i Sex toys e gli articoli per la protezione costano di più. In Italia, invece, i Preservativi e gli articoli per la Pianificazione familiare costano meno che negli altri paesi d’Europa e in particolare rispetto a Germania e Austria, al primo posto rispettivamente per i prezzi degli articoli per la Pianificazione familiare e dei Preservativi.

“La sessualità e l’erotismo fanno da sempre parte del genere umano e ormai vecchi tabù che aleggiavano intorno al mondo dei sex toys stanno gradualmente svanendo – ha dichiarato Fabio Plebani, Country Manager di idealo per l’Italia – Per questo motivo abbiamo deciso di inserire i vibratori e gli anelli vibranti tra le categorie di prodotti selezionati per una nuova iniziativa di idealo, con cui vogliamo regalare una vita fatta di vibrazioni agli utenti del nostro portale. La pagina con tutte le offerte delle #idealovibes è online su idealo.it e sui nostri canali social”.