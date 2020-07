Sara Manfuso: provino per il prossimo Gf Vip

Grande Fratello Vip: l’opinionista televisiva Sara Manfuso si aggiunge alla lista degli aspiranti concorrenti del reality più ambito della Tv

Sale la tensione per conoscere i nomi dei personaggi che parteciperanno al reality più ambito della Tv italiana: il Grande Fratello Vip, condotto – dopo il grande successo della scorsa edizione – da Alfonso Signorini! Ai nomi dei provinati resi noti nei giorni passati si aggiunge a sorpresa quello dell’opinionista televisiva Sara Manfuso, nota al grande pubblico per la sua avvenenza e il suo piglio risoluto, oltre ad essere sempre in grado di far parlare di sé.

L’ascesa televisiva degli ultimi tempi lo ha dimostrato: dallo scontro epico con Meluzzi, alle risposte taglienti ma eleganti in grado di dare sorniona a chiunque. Pare sia stata contattata dalla Endemol nei giorni scorsi e abbia accettato di sostenere il provino.

Certo è, se entrasse nella casa la Manfuso porterebbe un bel po’ di scompiglio. E il fidanzato onorevole che l’ha chiesta in sposa in diretta radiofonica, come la prenderebbe?

L’amore reggerebbe, o no? Quando Signorini ci mette lo zampino…