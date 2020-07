Lucifer 5, annunciata la data di uscita: la quinta stagione della serie sarà disponibile su Netflix dal 21 agosto e già si pensa alla sesta

Preparate le valigie (con vestiti leggeri) all’Inferno farà molto caldo: il 21 agosto arriva su Netflix la prima parte della quinta stagione di Lucifer, composta da otto episodi. Anche la seconda parte sarà composta dallo stesso numero di puntate, per un totale di sedici episodi. L’annuncio è stato dato nella serata di ieri direttamente sulla piattaforma per un errore del team del colosso di streaming, che ha subito cancellato la schermata con la data del debutto, sostituendola con con l’annuncio “È ufficiale: è in arrivo un’altra stagione“.

LUCIFER 6 SI FARÀ?

Prodotta da Warner Bros. con Netflix, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) la serie con Tom Ellis (interprete di Lucifer Morningstar), dovrebbe avere una sesta stagione come è già stato annunciato qualche settimana fa. Molti fan della serie, però, hanno avanzato l’idea che Lucifer 6 potrebbe essere in realtà la seconda parte di Lucifer 5.

LUCIFER, LA STORIA

La serie segue le vicende di Lucifer. Annoiato dal suo ruolo di signore degli Inferi e rancoroso nei confronti di Dio, suo padre, per averlo fatto cadere all’inferno, abbandona il suo regno insieme all’alleata Mazikeen (Lesley-Ann Brandt) e si trasferisce a Los Angeles, dove apre un night club di nome ‘Lux’ che, in breve tempo, diviene molto conosciuto grazie al giro di favori che il suo nuovo proprietario dispensa a più parti.

Circa cinque anni dopo, una serie di circostanze portano Lucifer a conoscere la detective Chloe Decker (Lauren German). Sebbene suo fratello, l’angelo Amenadiel (D. B. Woodside), insista continuativamente per farlo tornare all’inferno, Mazikeen gli fa notare come in lui stiano nascendo sentimenti umani e abbia infine scoperto di essere diventato mortale. Lucifer continua a collaborare con Chloe, con la quale nasce un rapporto affettuoso ma conflittuale, tanto da dover ricorrere alle frequenti visite dalla terapista Linda Martin (Rachael Harris).

LUCIFER 5, ECCO DOVE CI ERAVAMO LASCIATI

Chloe e Lucifer scoprono che i demoni sono ormai arrivati a Los Angeles: quando quest’ultimo li affronta, rivelando che non intende tornare all’inferno, il gruppo rapisce il piccolo Charlie, figlio di Amenadiel e Linda, per utilizzare il rituale che padre Kinley voleva usare su Lucifer in modo da rendere lui il nuovo re dei demoni (posizione che solo un angelo o comunque un essere celestiale può ricoprire). Eve confessa di aver ucciso il sacerdote ed essere la causa dell’arrivo dei demoni e quindi aiuta Lucifer e gli altri a scacciarli, cosa in cui il diavolo riesce dopo essersi trasformato di nuovo. Linda chiede quindi ad Amenadiel di portare Charlie in Paradiso, come l’angelo aveva confessato di voler fare, ma l’angelo le risponde che loro due lo proteggeranno meglio di chiunque altro mentre Eve saluta Maze e parte per cercare di trovare finalmente se stessa. Mentre Ella ritrova la fede e Dan fa ancora i conti con il ricordo di Charlotte, Chloe raggiunge Lucifer al suo appartamento: alla domanda della detective se sia realmente tutto finito, Lucifer le risponde che ha deciso di tornare all’Inferno, poiché altrimenti i demoni continueranno a ritornare sulla Terra. Dopo essersi dichiarati il loro amore reciproco ed essersi scambiati un bacio appassionato, il diavolo vola via. Lucifer, tornato negli Inferi e seduto sul suo trono, contempla l’immensa distesa infernale.