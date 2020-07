Crash Bandicoot 4 arriva a ottobre per PS4 e Xbox

Crash Bandicoot 4: It’s About Time, svelato il primo trailer. Il videogioco uscirà il 2 ottobre e sarà disponibile per Playstation e Xbox One

Dopo i remake N. Sane Trilogy e Nitro Race, il marsupiale in blue jeans sta per tornare con una avventura tutta nuova. Activision ha svelato il primo trailer di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, nuovo capitolo della popolare saga videoludica lanciata nel 1996 per PlayStation 1.

Il gioco uscirà il 2 ottobre per PlayStation 4 e Xbox One. Probabilmente, arriverà in un secondo momento per le console next-gen PS5 e Xbox Series X. Nel frattempo, è possibile preordinare la propria copia.

Come nei primi titoli della saga, anche in It’s About Time Crash si avvale di salti ed evoluzioni per sconfiggere i nemici, distruggere casse e raccogliere oggetti come la frutta Wumpa, vite extra e la maschera Aku-Aku.

Crash Bandicoot

Il marsupiale in blue jeans, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è stato uno dei titoli più importanti negli Anni 90. Crash divenne la mascotte ufficiale della prima PlayStation, un po’ come Super Mario per Nintendo. Crash Bandicoot è un ricordo caro di chi è cresciuto con la PS1, originariamente prodotto da Naughty Dog (mamma del celebre Uncharted) per poi essere ceduto definitivamente ad Activision.