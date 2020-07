Come decorare casa e renderla fantastica in pochi passi

«Vi state chiedendo come decorare casa e renderla più bella senza necessariamente investire in interventi rischiosi e onerosi? Ecco qualche buona idea perfetta per voi!»

Terminato il lockdown si ricomincia finalmente ad uscire e quelle che sembravano mura sin troppo strette stanno tornando quell’isola felice perfetta per metterci al riparo dai problemi di tutti i giorni. Come ogni cosa, però, anche la nostra casa ha bisogno di una piccola rinfrescata, ed è per questo che abbiamo deciso di darvi qualche consiglio utile su come decorare casa senza spendere tanto, anche perché interventi troppo invasivi in questo periodo non sono affatto consigliati. A questo proposito, a scanso di equivoci, è bene partire da una regola: attenzione alle piccole cose. I dettagli, infatti, fanno sempre la differenza ed è proprio grazie alle cose più piccole che potrete attuare una vera e propria rivoluzione.

Per cui, prima di entrare più nello specifico con qualche buon consiglio su come decorare casa, iniziate con l’acquisto di qualche accessorio: una bella ventata di fresco e di novità è sempre un ottimo punto di partenza! In alternativa attenzione alle confezioni dei vecchi detersivi, perché se avete un minimo di creatività anche le cose che sembrano più inutili possono diventare splendidi accessori, perfetti per modernizzare un po’ la vostra casa. Dopodiché valutate uno per uno i mobili che già avete in casa: eliminare il superfluo (se necessario) oltre a donarvi un po’ di spazio in più fornirà un colpo d’occhio decisamente diverso rispetto alla routine cui siete abituati.

Partiamo dalla cucina

È uno dei luoghi più vissuti della casa, un posto in cui ci si trascorre moltissimo tempo ed è senza dubbio il simbolo della convivialità. Per questo motivo è bene donarle un aspetto sempre perfetto, facendone un ambiente gradevole, caldo e sempre pronto ad accogliere nuovi ospiti. Di idee a proposito ve ne possiamo consigliare diverse: dall’utilizzo di contenitori in terracotta per tenere in ordine gli utensili all’impiego di portaspezie di varie fantasie e manifattura l’elenco che possiamo fornirvi è davvero lungo. Quindi lasciate spazio alla fantasia e cercate di decorare casa, e più nello specifico la cucina, con idee “furbe” a basso costo… Se cercate un consiglio un po’ più generico cercate di evitare arredamenti troppo freddi: la cucina, come anticipato, deve essere pulita, in ordine ma assolutamente accogliente. Per cui puntate tutto sulle tende, su un’illuminazione calda e su un bel vaso di fiori da mettere a centro tavola: con quest’ultimi l’allegria e l’atmosfera giusta sono assicurati!

Anche il bagno vuole la sua parte

Un luogo un po’ più intimo, in cui generalmente ognuno cerca i suoi spazi e il giusto relax. Parliamo ovviamente del bagno e quindi… guai a trascurarlo! Peraltro donare un nuovo look a quest’ambiente è molto più semplice di quanto possa sembrare/apparire. Per prima cosa, quindi, come anticipato a più riprese, puntate tutto sugli accessori, facendo attenzione ai dettagli. Quindi via scatole di fazzoletti classiche e flaconi di sapone per le mani troppo invadenti. Al contrario cercate di optare per contenitori non convenzionali, dando spazio a materiali naturali come cestini di vimini o flaconi homemade. Al tempo stesso guai a dimenticare lo specchio: recuperarne uno vintage o acquistarne uno di design donerà una personalità diversa al bagno e a tutto ciò che si trova al suo interno. Infine, anche in questo caso, non dimenticate un po’ di verde: le piante giuste creeranno un’atmosfera semplicemente perfetta.

Come decorare un nuovo ambiente della vostra casa

Cucina, bagno, camere da letto ma non solo. Se avete uno studio e/o una stanza adibita allo svago non dimenticate di dare una ventata d’aria fresca anche a quest’ultima. I giusti accessori, infatti, vi permetteranno di non perdere la concentrazione e di lavorare meglio, mentre se siete provetti gamer, oltre a fare un giro su casino online NetBet e a cercare di avere una postazione sempre in ordine, (pc o Playstation non fa differenza) vi diamo qualche buon consiglio per tentare di ricreare la giusta atmosfera. A questo proposito iniziate ancora una volta dalla ricerca dello spazio: quindi eliminate quanto c’è di superfluo per poi passare ad un compito decisamente più eccitante, come dare nuova vita ad oggetti vecchi cui siete comunque particolarmente legati. Una vecchia libreria se colorata in maniera audace assume un gusto tutto diverse, così come quella vecchia poltrona, come nuova dopo un passaggio dal vostro restauratore di fiducia. Infine occhio alle pareti: oltre ad una nuova tinteggiatura delle pareti ciò che fa al caso vostro è qualche foto selezionata da appendere, perfetta per dare un tocco in più alla stanza.