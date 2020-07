Un manuale spiega come trattare un animale avvelenato

Un manuale pratico per proprietari di cani e gatti, a cura di Luca Caputo, spiega come trattare un animale avvelenato e il primo soccorso

“S.O.S. Pet. Come trattare un animale avvelenato: Primo soccorso” è il manuale pratico per proprietari di cani e gatti di Luca Caputo.

Pochi proprietari sanno che l’ambito domestico (compreso il giardino di casa…) è ricco di potenziali sostanze/piante tossiche per i nostri amici a quattro zampe. Come evitare o ridurre, allora, la possibilità di un avvelenamento? Il manuale, frutto di anni di ricerche, studi e casi clinici trattati, vuole essere un mezzo pratico per aiutare i proprietari di cani e gatti ad affrontare un avvelenamento nella maniera corretta, senza però pensare di poter sostituire la figura del veterinario, poiché solo chi possiede una profonda competenza medica potrà destreggiarsi tra intossicazioni con sintomi spesso aspecifici e molto simili tra loro.

Prefazione di Marco Bravi, Presidente del Consiglio Nazionale Enpa e responsabile del Centro Nazionale Comunicazione e Sviluppo.

L’avvelenamento nel cane e nel gatto è un evento pericoloso che si verifica molto più frequentemente di quel che si pensi. Non è infatti circoscritto solo a quel fenomeno odioso e criminale qual è lo spandimento di bocconi avvelenati, che la Legge individua come reato di particolare gravità, visto che può coinvolgere più soggetti anche umani. Gli animali sono quotidianamente esposti al pericolo di venire a contatto, sia nell’ambiente domestico che all’esterno, con sostanze tossiche. Queste ultime possono essere di svariata natura, provocare sintomi ed effetti molto diversi fra loro e richiedere terapie differenti a seconda dei casi e delle sostanze ingerite.

Un ruolo fondamentale è rivestito dalla educazione che diamo al nostro fedele amico nella somministrazione del cibo: bastano poche, corrette abitudini per limitare il pericolo di cadere in un’esca o sostanze che potrebbero rivelarsi pericolose. Questo manuale rappresenta un prezioso strumento, sia per prevenire gli avvelenamenti che per intervenire, correttamente e tempestivamente, nel malaugurato caso che l’evento accada. Un argomento attuale ed importante, affrontato con autorevolezza e passione dall’Autore, che mette in campo tutte le sue competenze di medico veterinario e sincero amico degli animali.

DOVE TROVARLO

Il libro può essere: