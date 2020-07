La Nasa cerca idee per un water lunare

La Nasa pensa a un water per la Luna: l’agenzia americana cerca nuovi progetti per una toilette che funzioni sia in microgravità che in gravità lunare

Un premio di 35mila dollari per chi riuscirà a progettare un water lunare. E’ la sfida lanciata dalla Nasa attraverso la ‘Lunar Toilet Challenge’.

In previsione di sbarcare nuovamente sulla Luna nel 2024 con il programma ‘Artemis’, infatti, l’agenzia spaziale americana ha la necessità di installare una toilette in grado di funzionare sia in microgravità che in gravità lunare. Sebbene gli astronauti siano già dotati di servizi igienici, anche sulla Stazione Spaziale Internazionale, questi sono adatti solo alla microgravità. E’ necessario quindi un dispositivo di nuova generazione più piccolo e più efficiente.

Per la ‘Lunar Toilet Challenge’, la Nasa, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha messo a disposizione il premio di 35mila dollari, che verrà condiviso tra i primi tre progetti della categoria tecnica. La sfida prevede anche una categoria Junior aperta ai minori di 18 anni. I primi tre vincitori riceveranno un riconoscimento pubblico e un gadget con logo Nasa. Per tutte le info https://www.herox.com/LunarLoo