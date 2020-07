I Negramaro reinterpretano Gianna Nannini

Negramaro online con “Sei nell’anima” per I love my radio: la band capitanata da Giuliano Sangiorgi reinterpreta il successo di Gianni Nannini

Oggi accendete la radio: arriva ‘Sei nell’anima’, la versione dei Negramaro del successo di Gianna Nannini. Il brano è scritto dalla rocker senese insieme a Pacifico e primo singolo estratto dall’album Grazie, pubblicato nel 2006. La cover, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata registrata in esclusiva per I Love My Radio, il sondaggio lanciato da tutte le radio unite per votare la miglior canzone italiana di sempre. Il voto è aperto fino al 31 luglio sul sito dell’iniziativa.

Prodotta da Andro (Andrea Mariano dei Negramaro), ‘Sei nell’anima’ è la sesta cover – dopo ‘Mare mare’ di Elisa, ‘Quando’ di Marco Mengoni, ‘La donna cannone’ di Gianna Nannini, ‘Una donna per amico’ di Eros Ramazzotti e ‘Non sono una signora’ di Giorgia – delle 10 cover del progetto, che unisce diverse emittenti nazionali e interregionali per festeggiare i 45 anni del sistema radiofonico.

Nelle prossime settimane sono attese le cover di Tiziano Ferro, Jovanotti, J-Ax, Biagio Antonacci e Massimo Ranieri.