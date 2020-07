Videogiochi: FIFA 21 di Ea Sports arriva il 9 ottobre

Ea Sports svela FIFA 21: lancio del videogioco il 9 ottobre. Sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Pc

Un nuovo livello di gioco grazie alla potenza tecnologica di PlayStation 5 e Xbox Series X. È quanto promesso da EA Sports nel presentare ‘FIFA 21’, il nuovo capitolo del popolare videogioco di simulazione calcistica.

Ad accompagnare il trailer del titolo, svelato nel corso dell’evento ‘EA Play Live 2020’, l’annuncio di nuove funzioni. Tra queste, tempi di caricamento più rapidi, umanizzazione dei movimenti dei giocatori anche senza palla, illuminazione e rendering differiti e un sistema aptico studiato per il controller DualSense di PlayStation 5.

Altre novità saranno presentate prossimamente. Disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Pc il 9 ottobre prossimo, il gioco arriverà anche sulle nuove console di Sony e Microsoft entro l’anno.

Inoltre, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), gli utenti che acquisteranno ‘FIFA 21’ per PlayStation 4 o Xbox One, potranno richiedere la versione gratuita per la console di nuova generazione equivalente (PlayStation 5 o Xbox Series X).