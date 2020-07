Previsioni meteo 4 luglio: le piogge si spostano al Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 4 luglio 2020: miglioramento del tempo al Nord e al Centro dopo il passaggio della perturbazione che ora porta piogge al Sud

Primo weekend di luglio con condizioni meteo all’insegna del maltempo su parte dell’Italia a causa del transito di una perturbazione che ha già portato piogge e grandinate al Nord e al Centro. Nella giornata di oggi è atteso un miglioramento del tempo al settentrione e dal pomeriggio anche sulla Toscana mentre le piogge si sposteranno verso le aree centro-meridionali del Paese. Temperature in calo ovunque: il grande caldo dei giorni scorsi è ormai alle spalle.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF domenica il sole splenderà su tutte le regioni settentrionali e centrali mentre il Sud Italia dovrà ancora fare i conti con piogge sparse. A seguire si intravede il ritorno dell’anticiclone e della stabilità.

Intanto per oggi, sabato 4 luglio 2020, al Nord Italia tempo inizialmente instabile sull’Emilia-Romagna con acquazzoni o temporali sparsi, più asciutto altrove con molte nubi. Migliora dal pomeriggio e in serata salvo possibilità di brevi rovesci sui rilievi di Veneto e Friuli.

Al Centro maltempo diffuso ad inizio giornata con temporali anche intensi, breve pausa a seguire ma con fenomeni di nuovo in intensificazione al pomeriggio specie su Lazio e Abruzzo. Migliora in serata.

In Toscana temporali diffusi anche intensi nella mattinata di sabato sui settori centro orientali, asciutto altrove; fenomeni in generale esaurimento nel corso della serata. Tempo stabile previsto per domenica con ampi spazi di sereno su gran parte della regione, qualche nube sull’entroterra; tempo asciutto anche in serata su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole prima parte di giornata con ampie schiarite, peggioramento in arrivo al pomeriggio e nelle ore serali con temporali anche intensi su Puglia,Basilicata e Calabria. Più asciutto sulle isole.

In Calabria temporali attesi nel pomeriggio di sabato sui settori settentrionali della regione, stabile altrove; in serata i fenomeni temporaleschi interesseranno gran parte del territorio ad esclusione del versante tirrenico che si manterrà asciutto salvo brevi acquazzoni. Piogge e temporali diffusi anche nelle ore diurne di domenica; miglioramento atteso tra la sera e la notte.

Temperature stazionarie o in ulteriore lieve calo al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.