Dario Salvatori dedica un libro a Bobby Solo: “Cronache di una lacrima sul viso” è in tutte le librerie e sul sito di Azzurra Music

Disponibile in tutte le librerie e sul sito di Azzurra Music (al seguente link https://bit.ly/37sKTHS) “Cronache di Una lacrima sul viso” la biografia di Bobby Solo. Il libro è stato curato dal critico musicale, giornalista e scrittore Dario Salvatori.

Bobby Solo è probabilmente l’artista italiano con il maggior numero di “rovesci”. La sua popolarità è sempre stata modulare, legata al repertorio e in generale alle scelte artistiche, mai ad argomenti periferici alla musica. In sei decadi non sono mancati i momenti di silenzio o di riflessione ma ogni suo ritorno è sempre stato accolto con entusiasmo dal grande pubblico. L’amore per gli Stati Uniti e la cultura americana, il rock and roll, il country, le ballad hanno caratterizzato il suo repertorio, al centro del quale ha sempre primeggiato una sola grande influenza: Elvis Presley. In questo libro racconta come è nato tutto questo nella mente e nelle gambe di un ragazzo nato ai Parioli, poi vissuto a Milano, poi in varie città italiane e soprattutto in centinaia di viaggi e tour in tutto il mondo. I racconti personali affiancano la vicenda artistica e sono sempre di prima mano, concreti, talora inediti, non reticenti, al punto da costituire una sorta di educazione sentimentale. Ancora oggi, in piena maturità, dopo milioni di dischi venduti, c’è sempre il gusto dell’emancipazione, dello stupore, con un entusiasmo di salire sul palco mai sopito. Ma tutto questo non sarebbe potuto succedere se Bobby non avesse messo al centro della sua vita una famiglia reale, una moglie fantastica e un figlio adorabile.

Dario Salvatori

Massimo esperto di bobbologia, ha sempre cercato il pelo nell’uovo all’interno di un repertorio vastissimo. Conoscitore, capo per capo, del suo intero guardaroba americano di tutte le epoche, convivendo con un’invidia inarrestabile, spudorata, inaccettabile. Per copiare lo stile di vita del suo cantante preferito ha indossato inutilmente stivali country, casacche Nashville, polo di ogni forma e dimensione, raggiungendo finalmente la soddisfazione di essere il primo a divulgare storie bobbesche che sicuramente incuriosiranno tanti appassionati.