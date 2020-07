Sophie Turner svela il pancione

Non ha ancora annunciato la gravidanza ufficialmente ma non ci sono più dubbi. Sophie Turner mostra un bel pancione nella sua ultima uscita. In giro con il marito Joe Jonas, Sophie non nasconde le sue nuove forme sotto un leggings premamam grigio e un top bianco.

La coppia sta cercando di mantenere la privacy il più possibile rimanendo fuori dai social e limitando le passeggiate all’aperto. Gli ultimi scatti, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), risalgono a poco più di un mese fa.

Secondo quanto rivelano i quotidiani d’oltreoceano, però, le famiglie dei due sarebbero entusiaste di questo nuovo arrivo.