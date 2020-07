Estrazione Superenalotto 2 luglio: 30mila euro ai 5

Estrazione Superenalotto del 2/7/2020: dopo il 6 da 67 milioni centrato a Arcola stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 2 luglio 2020, anche stavolta non basta per sbancare il jackpot da 67 milioni. Nessuno infatti riesce ad imitare il fortunato giocatore di Arcola, in provincia de La Spezia, che nel concorso di martedì 28 gennaio 2020 ha azzeccato la sestina da 67 milioni di euro.

Anche senza il 6 dopo l’estrazione Superenalotto di oggi, esultano comunque i punti 5 da 30milaeuro. Il Superstar regala invece poco più di 46mila euro ai fortunati che hanno centrato il 4 Stella.

Nella prossima estrazione Superenalotto di sabato 4 luglio 2020 a disposizione del 6 ci saranno oltre 50 milioni di euro.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n. 61 del 2/7/2020

12-33-42-56-78-79

Numero Jolly

88

Numero Superstar

79

Quote Superenalotto del 2 luglio

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 5 € 30.643,33 punti 4 336 € 464,52 punti 3 15.020 € 31,27 punti 2 255.295 € 5,71

Quote Superstar del 2 luglio