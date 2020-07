Previsioni meteo 1 luglio: il caldo ha le ore contate

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 1 luglio 2020: l’anticiclone inizia a cedere e lascia spazio a correnti più fresche e instabili al Nord. Ancora qualche giorno di caldo al Centro-Sud

La prima ondata di caldo di questa estate 2020 ha le ore contate. Sull’Italia infatti le condizioni meteo sono in evoluzione almeno per quanto riguarda le regioni del Nord. Dalla giornata di oggi infatti correnti più fresche e instabili porteranno piogge e un calo delle temperature. Le precipitazioni si sposteranno poi anche al Centro entro venerdì.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF entro la giornata di sabato il grande caldo lascerà anche il Sud Italia, dove saranno possibili anche precipitazioni. La prossima settimana il tempo risulterà piuttosto instabile almeno fino a mercoledì 8 luglio con temperature in linea con i valori stagionali o lievemente inferiori.

Intanto per oggi, mercoledì 1 luglio 2020, al Nord Italia tempo fortemente instabile sin dalle prime ore del mattino su Trentino e Lombardia con fenomeni localmente fin verso le pianure. Al pomeriggio e in serata temporali in estensione a tutto l’arco alpino con maggiore stabilità soltanto su Liguria e Romagna.

Al Centro bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo locali addensamenti sull’Appennino con possibilità di qualche acquazzone al pomeriggio.

In Toscana condizioni di tempo stabile nella giornata con ampi spazi di sereno alternati a locali addensamenti sia al mattino sia poi nel pomeriggio; tempo asciutto in serata con ampi spazi di sereno su tutto il territorio.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli sereni sia sulle aree insulari che quelle peninsulari, possibilità di qualche temporale pomeridiano sul Molise in rapido esaurimento nella serata. Persiste stabilità altrove.

In Calabria tempo stabile nel corso della giornata con qualche nube al mattino e ampi spazi di sereno nel pomeriggio su tutta la regione; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente sereni.

Temperature minime in rialzo ovunque, massime in leggero calo invece al Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.