Milly Bobby Brown lancia la collezione Pandora

Da Netflix alla moda. Milly Bobby Brown lancia una collezione di charm per Pandora. La star di Stranger Things propone una serie di ciondoli che racchiudono in sé un significato importante per la giovane attrice, prossimamente sulla piattaforma di streaming in Enola Holmes. Il film racconta la storia della giovane e abilissima investigatrice Enola, sorella minore del celebre investigatore Sherlock.

ECCO I CHARM DELLA COLLEZIONE

LA MIA LUNA

“La prima luna piena del 2004 è stata il 19 febbraio, che è il giorno in cui sono nata, quindi amo moltissimo questo charm“, ha dichiarato la Brown come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it).