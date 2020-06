“Pugni di fama e di sventura” racconta il pugilato

Un raccolta di ritratti di pugili ma anche un racconto di chi la boxe la vive ogni giorno. Questo e molto altro in Pugni di fama e di sventura. Prossimamente in libreria con Momo Edizioni, il libro del giovanissimo Iacopo Ricci ci presenta trentasei pagine animate dalle illustrazioni di Guido Astolfi attraverso cui prendono colore 15 vite di 15 pugili: una selezione che l’autore, nonché allenatore di boxe da sette anni, ha pensato per i suoi allievi più giovani.

Iacopo ci ‘stenderà’ al tappeto con storie autentiche, indimenticabili e spesso sconosciute di uomini e donne che hanno fatto e che fanno la storia della boxe mondiale. Inoltre ci presenterà dei ritratti di vite difficili – a volte tragiche – spesso segnate da una voglia di riscatto sociale e umano.