L’incredibile video di Mikko, il gatto “fluido” che passa sotto le porte: questa simpatica micia non la ferma nessuno

I gatti sono fluidi o solidi? Su questa domanda si basa uno studio vero del 2014 sulla reologia felina, ossia l’attitudine dei mici a cambiare “forma” in base al contenitore che li ospita, come un vaso o una bottiglia. Una ricerca che fa sorridere, ma anche riflettere: basta guardare i tanti video che circolano sul web per capire che la fisica felina è davvero un mistero. Prendiamo Mikko, ad esempio.

Questa simpatica gattina non la ferma nessuno, neanche una porta. Basta guardare come riesce sinuosamente a passare sotto una soglia alta pochi centimetri, quasi senza sforzo! E non è l’unica.

Gli amanti dei gatti, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), possono testimoniare che passare sotto le porte è solo uno dei tanti “superpoteri” felini!