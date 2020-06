Tenet e Wonder Woman 1984: slitta l’uscita al cinema

Per i film Tenet e Wonder Woman 1984 il debutto al cinema è rinviato: per le avventure dell’amazzone dovremmo aspettare fino ad ottobre

Svelate le date d’uscita nei cinema statunitensi di Tenet e Wonder Woman 1984.Inizialmente, il film di Christopher Nolan era atteso in sala per il 17 luglio. Quello di Patty Jenkins, invece, il 14 agosto. Il primo debutterà il 31 luglio e il secondo il 2 ottobre, distribuiti da Warner Bros. Pictures.

TENET

Viaggi nel tempo, adrenalina, azione e colpi di scena mozzafiato. Elementi che caratterizzano la cinematografia di Christopher Nolan e che ritroviamo anche nel nuovo trailer del suo ultimo Tenet: un film epico d’azione che si svolge nel mondo dello spionaggio internazionale. Questi sono i primi elementi svelati del film la cui trama ufficiale non è stata ancora diffusa. Prossimamente al cinema, Tenet sarà distribuito al cinema in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures.

Il cast internazionale coinvolto è formato da John David Washingtonal fianco di Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Scritto e diretto dal regista di Inception, la pellicola è stata realizzata con un mix di IMAX e pellicola in 70mm, ed è stato girato in sette diversi paesi. Inoltre, Nolan ha prodotto il film insieme a Emma Thomas con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

Il team creativo di Nolan, che ha lavorato dietro le quinte, comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson.

WONDER WOMAN 1984

La più potente amazzone di tutti i tempi sta per tornare in Wonder Woman 1984. Nel sequel di Patty Jenkins Gal Gadot farà rapido salto negli Anni 80 e affronterà due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah.

Nel cast, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor,Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.