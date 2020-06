Stefano Fucili online con “Bella Bella Bella”

Stefano Fucili in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Bella Bella Bella” dedicato all’Italia

Disponibile in rotazione radiofonica “BELLA BELLA BELLA” (RNC Music), nuovo inedito di STEFANO FUCILI, già online su tutte le piattaforme digitali.

La storia della musica è costellata di amori, promesse, dediche canzonate e indirizzate a muse ispiratrici. “Bella Bella Bella” vuol essere questo, una dedica, una sequenza di parole musicate per celebrare le donne, tutte quante, nella loro incommensurabile bellezza. Specialmente in questo delicato momento storico, l’autore Stefano Fucili, tra sonorità reggaeton e chitarre melodiche, dedica questo suo nuovo inedito alla più bella tra tutte le “donne”: l’Italia.

«Vorrei che fosse un augurio di ripartenza dopo il difficile periodo che abbiamo dovuto affrontare – spiega l’autore a proposito del suo nuovo brano – Il pezzo è arricchito dall’incursione del rapper spagnolo Blanco. Il brano, grazie al prezioso lavoro di RNC Music, è già stato pubblicato nei paesi Scandinavi, in Brasile, Sud Corea, Slovacchia e uscirà in molti altri paesi durante l’estate».

Il videoclip di “Bella Bella Bella”, diretto da Andros Pugolotti, è ambientato nella città di Fano, e la sequenza di immagini si sviluppa focalizzandosi sui bellissimi scorci tra mare, porto e il suggestivo centro storico. La splendida Chiara Falcone è la protagonista del video ed interpreta il ruolo di una “sirena” uscita dal mare che attraversa la città, facendosi portavoce della mediterranea bellezza femminile.

https://youtu.be/0Zqnqy9Iiu4

“Bella Bella Bella” è disponibile sulle piattaforme di streaming tramite il link: http://bit.ly/BellaBellaBella-SF

Biografia

Stefano Fucili è cantautore, chitarrista, compositore e arrangiatore. Ha collaborato con Lucio Dalla, suo produttore alla fine degli anni Novanta, scrivendo con e per Dalla il brano “Anni Luce” nel 2001 dal cd Luna Matana. Interprete e compositore di brani per bambini per il canale YouTube Coccole Sonore, i suoi video hanno superato oltre 40 milioni di views. Ha aperto i concerti di Lucio Dalla, Ron, Luca Carboni, Giorgia, Nomadi, Paola Turci etc. Protagonista di un’intensa attività live in Italia e Olanda anche con il progetto Piazza Grande omaggio a Lucio Dalla. Compositore di musiche per spot e film internazionali tra cui Madame Secretary (CBS Usa), Missing (ABC Usa), Ti Sento (24 Kitchen Olanda). Nell’estate del 2019 il suo singolo “Ballare Ballare”, pubblicato da RNC Music di Nico Spinosa (storico discografico italiano artefice del successo internazionale di Tiziano Ferro) e realizzato con la collaborazione del manager Giordano Donati e del producer Raf Marchesini, ha ottenuto un ottimo successo nelle radio italiane, entrando nella top 10 dei brani indipendenti più suonati e all’estero entrando nella iTunes Chart in Danimarca, pubblicato in diversi paesi (Russia, Brasile, Sud Corea, Francia, Slovakia) inserito in decine di compilation e playlist. Il suo nuovo brano “Bella Bella Bella”, uscito sulle piattaforme digitali lo scorso 13 marzo, sarà in rotazione radiofonica dal 5 giugno.

