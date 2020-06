Meet Music Contest cerca talenti fino al 31 luglio: in palio la pubblicazione di un brano e una borsa di studio alla MAT Academy

MINI MEETs MUSIC CONTEST torna per il secondo anno consecutivo e cerca giovani talenti. Il concorso, a luglio, mette in palio una borsa di studio presso la MAT Academy (scuola di produzione musicale che insegna le più avanzate tecniche di produzione), la realizzazione di una produzione discografica presso Studio1, la pubblicazione della traccia e la stampa in vinile della registrazione.

Il contest, aperto ad artisti e gruppi italiani liberi da contratto discografico o editoriale come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è rivolto ad ogni genere musicale e si svolgerà via web durante tutto il mese di luglio.

Come partecipare

Per partecipare alla selezione basterà rispondere con un video alle domande che verranno proposte lunedì 29 giugno alle ore 10 in apertura di Meet Music, una due giorni di tavole rotonde, workshop e live esclusivi in diretta Facebook con tanti esperti e protagonisti del settore come Albertino, Andrea Pellizzari, Shorty e Tommy Vee.

I video con le risposte potranno essere inviati al numero 371/3340362 dall’1 al 31 luglio.

In seguito, una giuria di preselezione nominata dal Meet Music e formata da addetti ai lavori sceglierà insindacabilmente i 3 artisti più interessanti che parteciperanno poi alla selezione finale (tutti i dettagli di MINI MEETs MUSIC CONTEST sono nella sezione dedicata del sito Meet Music).