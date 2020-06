Davide Calandra pubblica il 3D video di “E’ Così”

Davide Calandra online sulle piattaforme digitali con il 3D video di “E’ Così”, ultimo brano del suo Preludio

L’ultimo brano del MIXTUM COMPOSITUM italiano che chiude la saga del “Preludio” si intitola E‘ COSI’ ed è uscito da poco sulle maggiori piattaforme streaming (Spotify, Apple Music, Amazon Music etc..) sotto il management di Sergio Mari. Il brano è prodotto da €XO e va a comporre l’ultimo tassello della nuova rinascita dell’artista Davide Calandra, noto in precedenza come Devid o DIECI. Prima di questo ha rilasciato 4 brani che hanno totalizzato su Spotify oltre 150.000 streaming, un risultato per l’HipHop/Urban toscano notevole. Per la realizzazione del video Davide si è affidato a Francesco Caporale.

Davide con questa serie di brani rilasciati uno una volta ogni due settimane punta a far passare il concetto da lui coniato di Mixtum Compositum. Questo raffigura al meglio l’intero mondo musicale che vuole far trapelare attraverso una serie di brani che, con le loro diversificazioni, vanno a comporre un mix delle sfaccettature artistiche e musicali che vuole mostrare ed esprimere al suo pubblico. In questo Preludio infatti si passa infatti da un brano come Numeri, con l’arpeggio di chitarra di Daniele Belli, a Nient’altro e La convinzione di un Uomo, prodotto da Last Nite brani a metà tra l’hiphop americano e il cantautorato italiano più pacato ed introspettivo. Ed infine Gucci Mama Remake interpretato da Malsanity e “E’ Così” del quale è uscito il video.