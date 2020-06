In vendita la casa del film La carica dei 101

In vendita a Londra la casa del film La carica dei 101: l’abitazione rosa ha ispirato il romanzo di Dodie Smith

Dieci milioni di euro. È questo il prezzo richiesto per acquistare la casa rosa de ‘La carica dei 101’. L’abitazione vittoriana di Londra, musa ispiratrice del popolare romanzo di Dodie Smith, è stata messa in vendita per la prima volta in 40 anni.

‘Pink House’, come è stata soprannominata, è una lussuosa proprietà di circa 450 metri quadrati. Dispone di otto camere da letto, una vista panoramica sul parco di Primrose Hill, una terrazza sul tetto e un giardino. Il tutto distribuito su quattro piani spaziosi.

L’autrice britannica Dodie Smith, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha preso spunto da ‘Pink House’ per creare l’abitazione perfetta per Pongo, Peggy e i loro 99 cuccioli di dalmata, protagonisti del suo più celebre romanzo del 1956 ‘La carica dei 101’, diventato nel 1961 uno dei film d’animazione Disney più famosi al mondo.