Su Netflix arriva Dark 3: ecco il trailer

Dark 3 arriva dal 27 giugno su Netflix: ecco il trailer della terza e ultima stagione dello show tedesco acclamato da critica e pubblico

Il 27 giugno non prendete impegni: su Netflix arriva la terza e ultima stagione di Dark, lo show tedesco (acclamato da critica e pubblico) di genere drammatico, thriller e fantascientifico che ha appassionato tantissimi spettatori. Creata da Baran bo Odar e Jantje Friese in Dark 3 vedremo i protagonisti alle prese con viaggi nel tempo, nuovi personaggi , misteri, nuovi legami familiari e, come ha annunciato il colosso di streaming, la serie risponderà a tutte le domande lasciate senza risposta nella seconda stagione. L’unica cosa certa è che nella città di Widen i colpi di scena sono dietro l’angolo: infatti, vedremo i protagonisti nel presente, nel passato, nel futuro e adesso anche in un universo parallelo. Tutto è nelle mani di Jonas, che verrà aiutato da Martha. I due dovranno fare di tutto per evitare l’apocalisse: annunciata nel finale della seconda stagione per il 27 giugno 2020 (non è un caso, infatti, che la serie debutti in questo giorno). Senza dimenticare che dovranno mettere fine ad un nuovo loop che torna ad animare le vite delle quattro famiglie di Widen: il cerchio verrà finalmente chiuso?

DARK 3, IL CAST

Nella terza stagione, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), torneranno Oliver Masucci nel ruolo di Ulrich Nielsen; Louis Hofmann in quello di Jonas Kahnwald; Mark Waschkein quello di Noah; Maja Schöne in quello di Hannah Kahnwald; Peter Schneider in quello di Helge Doppler; Karoline Eichhorn in quello di Charlotte Doppler; Jördis Triebel in quello di Katharina Nielsen;Moritz Jahn in quello di Magnus Nielse; Lisa Vicari in quello di Martha Nielsen; Gina Stiebitz in quello Franziska Doppler; Paul Lux in quello di Bartosz Tiedemann e Deborah Kaufmann in quello di Regina Tiedemann. Tra le new entry del cast Sammy Scheuritzel.