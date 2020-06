I BTS pubblicano il nuovo album in giapponese

I BTS annunciano un nuovo album in giapponese: si intitola “Map of the soul: 7 ~ THE JOURNEY ~” e uscirà online il 14 luglio

Dopo un tour mondiale che li ha portati davanti ad oltre 2 milioni di persone e aver cantato alle 62ma edizione dei Grammy Awards a gennaio, i BTS hanno finalmente annunciato la pubblicazione del loro nuovo album in giapponese (a distanza di 2 anni dal precedente).

L’album, il settimo della loro carriera e il quarto in lingua giapponese, si intitolerà “MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~” e sarà disponibile in digitale dal 14 luglio e dal 7 agosto in tutti i negozi tradizionali.

Il nuovo album dei BTS, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), arriva dopo la pubblicazione lo scorso febbraio del disco coreano “MAP OF THE SOUL : 7”, che ha raggiunto la vetta sia della Billboard 200 americana (4° n.1 in USA) che la vetta della Official Albums Chart inglese. L’album ha venduto la cifra sorprendente di 4.17 milioni di copie.

Il titolo dell’album racconta il viaggio di questi 7 anni di BTS dal loro esordio nel giugno 2013 ad oggi. Un viaggio che ha permesso ai ragazzi di passare attraverso gioia, successo, disagi e sfide, un viaggio che non avrà mai fine.

Due inediti

Nel disco saranno presenti due nuove canzoni in giapponese: “Stay Gold”, colonna sonora della serie TV giapponese “Rasen no Meikyuu -DNA Kagaku Sousa”, che si fa portatrice di un messaggio importante (il mondo può non essere pieno di cose belle ma per favore non smettere di brillare) e il brano “Your eyes tell”, una canzone coscritta insieme a Jung Kook.

“Stay Gold” sarà disponibile in tutti gli store digitali dal 19 giugno, data che darà il via anche al pre-order/pre-add/pre-save del disco “MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~”.

Nel disco, disponibile in diverse versioni (A, B, C, D e standard) saranno presenti anche le hit “On”, “Black Swan,” “Make It Right” e “Dionysus”, registrate per l’occasione in giapponese. Inoltre, il disco conterrà la mega hit “Lights”, certificata dalla RIAJ (Recording Industry Association of Japan) a luglio 2019 come MILLION-Seller, “Boy With Luv -Japanese ver.-” e altri brani.

Le versioni del disco

La limited edition A e B includeranno anche un video disc con i video di “STAY GOLD” e il making of oltre ad altri video. Le Limited edition C e D includeranno un libretto di 56 pagine con foto esclusive e mai viste del BTS. Inoltre, ogni edizione conterrà cartoline disponibili solo fuori dal Giappone.

A seguire il dettaglio delle versioni disponibili nel nostro paese:

Limited Edition A (CD + Blu-ray)

Luxurious sleeve case / 32-page booklet / digipak / 1 sticker sheet / 1 square photo card (for world except Japan / same design as in other editions)

Disc 1: CD (same content as in Limited Editions B/C/D and Standard Edition)

INTRO : Calling Stay Gold Boy With Luv -Japanese ver.- Make It Right -Japanese ver.- Dionysus -Japanese ver.- IDOL -Japanese ver.- Airplane pt.2 -Japanese ver.- FAKE LOVE -Japanese ver.- Black Swan -Japanese ver.- ON -Japanese ver.- Lights Your eyes tell OUTRO : The Journey

Disc 2: Blu-ray

Stay Gold (Music Video)

ON (Music Video)

Black Swan (Music Video)

Lights (Music Video)

IDOL (Music Video)

Airplane pt.2 -Japanese ver.- (Music Video)

FAKE LOVE (Music Video)

Stay Gold Making of Music Video

Making of Jacket Photos

Limited Edition B (CD + DVD)

Luxurious sleeve case / 32-page booklet / digipak / 1 sticker sheet / 1 square photo card (for world except Japan / same design as in other editions)

Disc 1: CD (same content as in Limited Editions A/C/D and Standard Edition)

Disc 2: DVD (same content as in Limited Edition A Blu-ray)

Limited Edition C (CD + photo booklet)

Luxurious sleeve case / 56-page booklet (A) / digipak / 1 square photo card (for world except Japan / same design as in other editions)

CD (same content as in Limited Editions A/B/D and Standard Edition)

Limited Edition D (CD + photo booklet)

Luxurious sleeve case / 56-page booklet (B) / digipak / 1 square photo card (for world except Japan / same design as in other editions)

CD (same content as in Limited Editions A/B/C and Standard Edition)

Standard Edition (CD only)

20-page booklet / 1 trading card (1 of 7 types of ‘selfie ver.’ randomly enclosed for first press only) / 1 square photo card (for world except Japan / same design as in other editions)

CD (same content as in Limited Editions A/B/C/D)