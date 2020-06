Avvistata nel mar ligure la balena Codamozza

E’ stato un viaggio faticoso ma alla fine ce l’ha fatta. La balenottera “Codamozza”, avvistata negli scorsi giorni in Sicilia, è riuscita a raggiungere Pelagos, un santuario per i mammiferi marini compreso tra Italia e Francia. Ha impiegato almeno una settimana per raggiungere le acque ligure, percorrendo circa 100km al giorno.

Il cetaceo di 20 metri, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è famoso per l’assenza della pinna caudale, probabilmente tranciata da un’imbarcazione lo scorso settembre. Per questo la sua sopravvivenza è stata sempre un interrogativo. Molto emaciata,la menomazione le impedisce di immergersi per catturare le almeno due tonnellate di krill di cui ha bisogno ogni giorno.

La speranza è che nel santuario di Pelagos riesca a trovare il nutrimento di cui ha bisogno.