Cina: squame del pangolino rimosse dalla TCM

Cina, le squame del pangolino rimosse dagli “ingredienti” della medicina tradizionale: la misura contro il commercio illegale della specie

Dopo aver elevato il suo status di specie protetta al livello massimo, la Cina introduce una nuova misura per la tutela del pangolino. Le sue squame sono state rimosse dall’elenco degli “ingredienti” della medicina tradizionale cinese (TCM). La decisione segue la drastica diminuzione dell’esemplare che, dopo l’essere umano, è il mammifero più traffico al mondo.

Un commercio illegale su larga scala, generato sia dall’alta richiesta delle sue squame, che dal consumo della sua carne, considerata una prelibatezza in alcune regioni asiatiche.

Noto anche come formichiere squamoso, il pangolino è l’unico mammifero completamente coperto di squame di cheratina, che utilizza come corazza per difendersi dai predatori.

Esistono otto specie di pangolino, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), di cui tre elencate in pericolo di estinzione, tre come in via di estinzione e due come vulnerabili nella Lista rossa delle specie minacciate dell’Unione internazionale per la conservazione della natura.