“Bando” di Anna colonna sonora di Need for Speed

“Need for speed” torna su Steam. Il celebre videogioco sta per essere lanciato in tutto il mondo e EA stuzzica i fan con un teaser trailer internazionale. Colonna sonora del gioco per l’occasione è “Bando” di Anna. La rapper nostrana, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), raggiunge un altro traguardo con il suo singolo dei record, ripubblicato negli scorsi mesi con vari remix.

Nel video del gioco sentiamo la versione con l’artista urban tedesco Maxwell.



Ecco la versione integrale