Apple svela iOS 14: arriva in autunno per iPhone

Apple presenta iOS 14: sarà disponibile in autunno per iPhone. Tra le novità anche “App Library” e la nuova funzione “Translate”

Widget innovativi per la ‘Home Screen’, nuova funzione ‘Translate’ e ‘App Messaggi’ facilitata. Sono alcune delle novità introdotte in iOS 14, l’update del sistema operativo mobile di Apple. Presentato nel corso dell’annuale conferenza per gli sviluppatori ‘Wwdc’ (Worldwide developers conference), l’aggiornamento sarà rilasciato il prossimo autunno per iPhone 6s e modelli successivi.

I nuovi widget di iOS 14 mostrano le informazioni essenziali a colpo d’occhio e possono essere fissati, anche personalizzandoli, sulla ‘Home Screen’. Alla fine delle pagine si trova l”App Library’, un nuovo spazio che organizza automaticamente tutte le app in un’unica vista facile e intuitiva, e che fa apparire quelle che ritiene più utili all’utente in quel momento. Si può scegliere quante pagine della ‘Home Screen’ visualizzare, ma anche nasconderle per accedere più rapidamente all’’App Library’.

Anche l’app ‘Messaggi’ si aggiorna: gli utenti possono fissare le conversazioni in alto, restare facilmente al passo con i thread di gruppo grazie a menzioni e risposte incorporate, e personalizzare le conversazioni impostando una foto di gruppo con un’immagine o un’emoji.

Tra le nuove funzioni, infine, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata presentata ‘Translate’, un’app progettata per velocizzare e rendere naturale la traduzione di voce e testo in 11 lingue diverse.