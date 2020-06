Parte oggi Fitness Confidential con Diletta Leotta

Da oggi arriva Fitness Confidential: sei episodi in formato podcast e vodcast dedicati alle abitudini contemporanee e a come ci teniamo in forma. La padrona di casa è Diletta Leotta che, insieme ad alcuni amici e colleghi esplora le nuove tendenze in tema di fitness, benessere e raccoglie consigli utili per ogni tipo di obiettivo. Compagni di questo viaggio nella fitness-mania, la cantante Elodie, lo chef Alessandro Borghese, la fashion jogger Lisa Migliorini, il giornalista-maratoneta Giuseppe Cruciani, Elisabetta Canalis e la campionessa olimpica Rossella Fiamingo.

Tenersi in forma è un obiettivo sempre più importante nelle nostre vite. La ricerca del benessere e della forma fisica non riflette solo mode e tendenze, ma anche nuove necessità e cambiamenti sociali. Ma pensiamo più al benessere o agli addominali da urlo? Ci alleniamo a casa o rigorosamente in palestra? Da soli o live sui social? Diletta Leotta prova a dare risposta a queste e molte altre domande nel corso di sei appuntamenti quotidiani targati Dopcast. Con la consueta energia e semplicità, in ogni episodio, Diletta si fa raccontare da amici e colleghi, sportivi di professione o neofiti del fitness, abitudini e risultati, rubando ad ognuno un consiglio per tutti.

Si parlerà di come la tecnologia e i social abbiano rivoluzionato gli allenamenti con una giovane fitness influencer, Lisa Migliorini, di come ci si può allenare anche a casa, con la cantante Elodie, e di come sono cambiati immaginario e mode, con Giuseppe Cruciani. Diletta interroga lo Chef Alessandro Borghese su come restare in forma senza allenarsi, e la medaglia olimpica Rossella Fiamingo su come ha vissuto questi mesi, senza allenamenti. Per concludere questo viaggio nelle abitudini contemporanee a Los Angeles, in compagnia di Elisabetta Canalis, per parlare delle nuove tendenze d’oltreoceano.

Il podcast è sui principali canali digitali di distribuzione di podcast: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox, Overcast, Pocket Casts, Podcast Addict, Stitcher. Inoltre, la versione video di questo racconto è veicolata in contemporanea attraverso il profilo Instagram (6,6 milioni di follower) e il canale YouTube di Diletta, in 6 vodcast quotidiani.

GLI EPISODI SONO DISPONIBILI QUI: https://smi.lnk.to/FitnessConfidential.