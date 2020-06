Lorenz Frame: online il singolo “Vivere così”

I Lorenz Frame online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Vivere così”: il brano della band è un inno alla spensieratezza

“Vivere così è un inno alla spensieratezza, è la voglia di vivere senza costrizioni particolari, è la voglia di poter esprimere se stessi nel modo migliore senza sentirsi in difetto o, peggio ancora, magari sbagliati o persino in trappola. E’ un dito medio alla vita che non vorremmo vivere”.

https://open.spotify.com/track/6iqBzoKB60FdUO4oC81p48?si=m5gKyqXETaSvQKVoxOmlsQ

Il singolo nasce nell’ottobre 2019 quando Lorenzo, cantante del gruppo, un giorno tornando a casa dal lavoro si accorse di avere una rabbia che faticava a reprimere. Era scontento della sua vita, così mentre si incamminava verso la macchina parcheggiata, alzando lo sguardo verso il cielo con il sole che stava tramontando pensò improvvisamente “io voglio solo vivere e ridere, voglio essere libero”.

Quell’imprecazione che rivendicava la voglia di vivere è poi diventata il ritornello del singolo con un beat che è diventato il sound caratteristico della band.



I Lorenz Frame nascono a Milano. Inizialmente la formazione vedeva Lorenzo, appena tornato da Los Angeles e Francesco, speaker di RTL 102.5, a cui si unisce Jack -batteria- Ste-basso- Ema-Synth. Fondamentale l’incontro con un grande producer della scena Hip Pop, Rap (Yazee) che vanta collaborazioni con Salmo, Nitro, Machete, ec cche indirizza il gruppo verso un sound nuovo. Un pop/funk moderno con un ritmo incalzante ispirato alle ultime moderne produzioni americane mescolate con riff di chitarra trascinanti quasi a richiamare un rock tradizionale. I testi si muovono fra ironia e introspezione contaminando il rap moderno con melodie tipiche italiane.



Il progetto Lorenz Frame vuole provare ad essere davvero qualcosa di nuovo che non si è mai sentito nel panorama italiano cercando di riprendere appunto più generi musicali con un DNA tendente al funk.