I concerti estivi di Diodato iniziano il 4 luglio

Diodato torna a fare rumore e annuncia i concerti per l’estate 2020: si comincia il 4 luglio dal Musicastelle Outdoor in Valle d’Aosta

La musica dopo il lockdown non si ferma e neanche quella di Diodato. Il vincitore della settantesima edizione del Festival di Sanremo torna ‘a fare rumore’ con cinque concerti in programma per la prossima estate. Un mini tour dal titolo ‘Concerti di un’altra estate’, che partirà il 4 luglio dal Musicastelle Outdoor in Valle d’Aosta. L’artista, poi, sarà il 25, il 26 e il 27 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e chiuderà all’Indigeno Fest di Tindari, in provincia di Messina, il 4 agosto. Non è escluso che nuove date possano aggiungersi nelle prossime settimane.

Diodato segue l’annuncio di Max Gazzè, anche lui di nuovo live a Roma, con tre date all’Auditorium. Entrambi i tour sono organizzati da Otr Live, che si è impegnato per far ripartire il settore dell’intrattenimento e garantire sostegno ai lavoratori rimasti senza alcun tipo di sostentamento dopo il blocco per l’emergenza Coronavirus.

Diodato: “Tornerà la vita di prima”

Grande la gioia di Diodato, che affida ai social le sensazioni degli ultimi mesi: “Ho pensato tanto al momento in cui ci saremmo ritrovati. Ho pensato a tutti voi che in questi mesi mi avete scritto cose bellissime – scrive – che mi avete raccontato le vostre storie, che avete fatto di tutto per farmi sentire speciale e siete riusciti ad alleviare la solitudine. Ho pensato ai miei amici, ai miei compagni di viaggio, professionisti che da anni mi permettono di dare il meglio su un palco e che sono stati tra i più colpiti da questa situazione”.

Si riparte in attesa di tempi migliori: “Tornerà la vita di prima – aggiunge Diodato – quella in cui potremo ammassarci in un club, stringerci e urlare in uno stadio, mischiarci, ma quel giorno, forse, sarà ancora più bello ricordare questi primi passi fatti insieme. E allora ecco le nostre occasioni speciali, concerti che saranno figli di questo tempo, certo, ma che porteranno in ogni nota, in ogni gesto, in ogni istante, tutta la consapevolezza, tutto il bagaglio di un vissuto che, mai come in questo momento, potremmo definire comune. Concerti di un’altra estate, appunto. Che in questa estate e in quell’orizzonte io ci credo ancora”.

Le prevendite dei biglietti per i ‘Concerti di un’altra estate’, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono disponibili su TicketOne