Dermatite atopica, abrocitinib centra endpoint

Dermatite atopica da moderata a grave: abrocitinib centra gli endopoint chiave nello studio JADE MONO-2

Nei pazienti con dermatite atopica da moderata a grave, l’inibitore sperimentale della Janus chinasi 1 abrocitinib ha dimostrato miglioramenti statisticamente superiori nella clearance cutanea, nell’estensione e nella gravità della malattia e nel prurito rispetto al placebo. I risultati dello studio registrativo JADE MONO-2 sono stati pubblicati sulla rivista Jama Dermatology.

Il trial JADE MONO-2 è il secondo studio del programma di sviluppo globale JAK1 denominato JADE (Atopic Dermatitis Efficacy and Safety). In linea con il primo studio di fase III JADE MONO-1), entrambe le dosi di abrocitinib hanno soddisfatto tutti gli endpoint co-primari e secondari chiave e sono state generalmente ben tollerate.

«I risultati del secondo studio registrativo con abrocitinib rafforzano la sua potenziale utilità nell’alleviare la sintomatologia nelle persone che vivono con la dermatite atopica da moderata a grave, incluso il prurito, uno dei sintomi più fastidiosi della malattia» ha affermato Michael Corbo, responsabile dello sviluppo in Pfizer.

Sviluppato da Pfizer, abrocitinib è un farmaco orale a piccola molecola in monosomministrazione orale giornaliera che inibisce selettivamente l’enzima Janus chinasi (JAK) 1. Si ritiene che l’inibizione della JAK1 moduli più citochine coinvolte nella fisiopatologia della dermatite atopica, tra cui l’interleuchina (IL) -4, IL-13, IL-31, IL- 22 e la linfopoietina stromica timica (TSLP). Ha ricevuto la designazione Breakthrough Therapy dalla Fda per il trattamento di pazienti con dermatite atopica da moderata a grave nel febbraio 2018.

Disegno dello studio JADE MONO-2

Si tratta di un trial randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, a gruppi paralleli, progettato per valutare l’efficacia e la sicurezza di due dosi (100 mg e 200 mg una volta al giorno) di abrocitinib in monoterapia per 12 settimane su un totale di 391 pazienti con dermatite atopica da moderata a grave.

Gli endpoint di efficacia hanno valutato le misure di miglioramento della clearance cutanea, dell’estensione e della gravità della malattia e del prurito. Gli endpoint co-primari erano la percentuale di pazienti che hanno raggiunto:

• un punteggio Investigator Global Assessment (IGA) di pelle libera (0) o quasi libera da lesioni con miglioramento di almeno due punti rispetto al basale alla settimana 12.

• una variazione di almeno il 75% o superiore rispetto al basale nel punteggio dell’Eczema Area and Severity Index (EASI) alla settimana 12.

L’endpoint secondario chiave era la percentuale di pazienti che raggiungeva una riduzione di quattro punti o maggiore nella gravità del prurito misurata con la Peak Pruritus Numerical Rating Scale (PP-NRS) alle settimane 2, 4 e 12. La percentuale di pazienti che hanno raggiunto un 90 La variazione percentuale o superiore rispetto al basale del punteggio EASI alla settimana 12 è stata inclusa come endpoint secondario.

I soggetti idonei che hanno completato il periodo di trattamento di 12 settimane hanno avuto la possibilità di entrare in uno studio di estensione a lungo termine. Quelli non idonei o che hanno interrotto precocemente il trattamento, sono entrati in un periodo di follow-up di 4 settimane nello studio.

Risultati di efficacia

Entro la settimana 12, una percentuale maggiore di pazienti trattati con una delle dosi di abrocitinib ha ottenuto le risposte IGA, EASI-75, PP-NRS ed EASI-90 rispetto a quelli sottoposti a placebo. Alla settimana 12 sono stati osservati i seguenti risultati di efficacia negli endpoint co-primari e in quello secondario, rispettivamente con abrocitinib 200 mg, abrocitinib 100 mg e placebo:

• Risposta IGA – 38,1%, 28,4%, 9,1%

• Risposta EASI-75 – 61,0%, 44,5%, 10,4%

• Risposta al miglioramento ≥4 punti nel PP-NRS – 55,3%, 45,2%, 11,5%

• Risposta EASI-90 – 37,7%, 23,9%, 3,9%

La percentuale di pazienti che hanno raggiunto le risposte IGA, EASI-75, PP-NRS ed EASI-90 era più alta per il trattamento con abrocitinib in ogni momento rispetto al placebo dalla settimana 2 alla settimana 12, con risposte già nella settimana 2. Simile a JADE MONO 1, sono state osservate risposte significative IGA, EASI-75 e PP-NRS dalla settimana 2 alla settimana 12.

Risultati di sicurezza

Gli eventi avversi emergenti dal trattamento più frequentemente riportati sono stati nausea, rinofaringite e dermatite atopica rispettivamente nei gruppi abrocitinib 200mg, abrocitinib 100mg e placebo.

Sono stati segnalati eventi avversi gravi che sono stati considerati correlati al trattamento per due pazienti nel gruppo 100 mg (faringite vescicolare e polmonite) e un paziente con due eventi nel gruppo placebo (eczema erpetico e infezione da stafilococco). Non sono stati rilevati eventi avversi gravi correlati al trattamento nel gruppo 200 mg.

Gli effetti collaterali segnalati più frequentemente che hanno portato all’interruzione del trattamento sono stati mal di testa nel gruppo abrocitinib 200 mg e dermatite atopica nei gruppi abrocitinib 100 mg e placebo.