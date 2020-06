Previsioni meteo 20 giugno: sole e caldo senza eccessi

Le previsioni meteo di oggi, sabato 20 giugno 2020: fine settimana estivo sull’Italia con temperature massime in aumento e caldo senza eccessi

La lunga fase di maltempo sembra definitivamente alle spalle e sull’Italia si registrano in queste ore condizioni meteo tipicamente estive. Sarà così per tutto il fine settimana grazie all’anticiclone che proteggerà la Penisola regalando giornate prevalentemente soleggiate. Saranno possibili locali rovesci solo sui rilievi alpini e appenninici. Temperature in risalita ma il caldo sarà gradevole.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF il weekend trascorrerà con tempo prevalentemente stabile anche se non sono esclusi locali acquazzoni pomeridiani sui rilievi. Maggiore copertura nuvolosa associata a deboli precipitazioni è attesa invece al Centro-Sud a partire da lunedì e per tutta la prima metà della prossima settimana.

Intanto per oggi, sabato 20 giugno 2020, al Nord Italia tempo stabile al mattino con poche nubi e ampie schiarite. Instabile al pomeriggio e in serata su Alpi e Appennino ligure con locali acquazzoni o brevi temporali.

Al Centro cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi ad inizio giornata, nubi cumuliformi in aumento al pomeriggio su alta Toscana e settori appenninici con possibili piogge o precipitazioni temporalesche.

In Toscana sole prevalente nelle ore mattutine di sabato su gran parte della regione, nuvole in aumento al pomeriggio con temporali sui rilievi nel nord della regione; condizioni di tempo stabile nella giornata di domenica con cieli generalmente poco nuvolosi su tutti i settori sia nelle ore diurne sia poi in serata.

Al Sud e sulle Isole intera giornata caratterizzata da ampie schiarite e tempo asciutto ovunque salvo qualche addensamento al mattino sulla Puglia e locali acquazzoni al pomeriggio sulle interne della Campania.

In Calabria sole prevalente nella giornata di sabato alternato a locali addensamenti sia nelle ore diurne sia poi in serata; tempo asciutto anche nella mattinata di domenica, locali fenomeni al pomeriggio sui settori interni settentrionali. Fenomeni in serata anche sulla costa tirrenica.

Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.