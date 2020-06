Previsioni meteo 19 giugno: weekend con tempo più stabile

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 19 giugno 2020: deciso miglioramento del tempo sull’Italia, possibili acquazzoni pomeridiani sui rilievi

Dopo una lunga fase di tempo instabile l’anticiclone si sta piano piano rinforzando sull’Italia regalando condizioni meteo tipicamente estive. Oggi avremo una prima parte della giornata caratterizzata da cieli sereni lungo tutta la Penisola, mentre nel pomeriggio potranno formarsi temporali sui rilievi alpini e appenninici.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF anche la giornata di sabato presenterà le stesse caratteristiche. Il weekend trascorrerà con tempo prevalentemente stabile anche se non sono esclusi locali acquazzoni tra pomeriggio e sera al Centro-Nord. L’inizio della prossima settimana vedrà invece maggiore instabilità pomeridiana al Centro-Sud.

Intanto per oggi, venerdì 19 giugno 2020, al Nord Italia bel tempo al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, locali disturbi sul Friuli. Anche al pomeriggio sole prevalente eccetto in Piemonte, Appennino e sul Triveneto con possibili temporali. Stabile in serata su tutte le regioni salvo residue piogge sulle Alpi.

Al Centro giornata all’insegna del bel tempo con cieli poco o irregolarmente nuvolosi sul versante tirrenico sereno su quello adriatico. Da segnalare soltanto delle locali piogge al pomeriggio in Umbria.

In Toscana tempo asciutto al mattino con sole prevalente su tutto il territorio; nuvole in aumento al pomeriggio con locali precipitazioni sui settori interni meridionali. Condizioni di tempo stabile in serata con cieli sereni su tutta la regione.

Al Sud e sulle Isole ennesima giornata all’insegna del bel tempo sia sulle regioni insulari che su quelle peninsulari con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi sulla Sicilia e sulla Sardegna,su quest’ultima non si escludono locali piogge.

In Calabria tempo asciutto nel corso della giornata con nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio su gran parte del territorio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli poco nuvolosi su tutta la regione.

Temperature in aumento nei valori massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.