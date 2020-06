Alena Kravchenko: la ragazza con i capelli da record

Alena Kravchenko non si taglia i capelli dall’età di 5 anni e ora sono lunghi 1,8 metri: la ragazza ucraina, diventata popolare, abita a Odessa

Rapunzel esiste e vive in Ucraina. Si chiama Alena Kravchenko, ha 34 anni, abita a Odessa, ed è diventata popolare per i suoi lunghissimi capelli, che arrivano quasi a un metro e ottanta.

Alena fa crescere i suoi capelli, dall’età di cinque anni e impiega circa un’ora per lavarli.

Madre di due gemelle di sette anni, ha aperto un profilo su Instagram lo scorso anno, e grazie alla sua sorprendente chioma ha guadagnato quasi 30mila follower.

Per mantenere la sua chioma forte e sana, Alena Kravchenko ha dichiarato di non usare né phon né piastre, ma lascia che i suoi capelli si asciughino naturalmente. Li lava una volta alla settimana, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), utilizzando maschere naturali, anche fatte in casa.