Pokémon Presents, arrivano nuovi giochi Nintendo

Un’applicazione per smartphone, nuovi giochi in arrivo per Nintendo Switch e mobile. E ancora, novità sul DLC Pokémon Spada e Scudo e il lancio delle megaevoluzioni su Pokémon GO. Sono questi gli annunci fatti nel corso di Pokémon Presents, l’evento di presentazione delle novità sull’universo del popolare franchise videoludico.

Si parte con Pokémon Smile, un’app gà disponibile per iOS e Android destinata ai più piccoli, per imparare a lavarsi i denti giocando.

A sorpresa anche l’annuncio di due nuovi titoli. Un puzzle game, Pokémon Café Mix, presto disponibile su Switch e smartphone e New Pokémon Snap, il popolare gioco uscito in origine nel 1999 per Nintendo 64, presto in arrivo in una nuova versione per la console di ultima generazione di Nintendo.

Nel corso del Pokémon Presents sono state annunciate anche novità per il primo DLC dedicato a Pokémon Spada e Scudo, “L’Isola solitaria dell’Armatura”, da oggi disponibile in download. In occasione del lancio, saranno disponibili alcuni raid, dal 17 al 28 giugno, dedicati a Zeraora cromatico, il Pokémon Fulmirapido.

Novità anche per il mondo di Pokémon GO, che si amplierà con l’arrivo delle megaevoluzioni, disponibili entro quest’anno.

Infine, è stato annunciato un nuovo evento Pokémon Presents previsto per il 24 giugno, nel corso del quale sarà svelato un progetto ancora top secret.