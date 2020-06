Camilla Magli racconta il suo “Eterno rosso”

Camilla Magli ci porta nel suo “Eterno rosso”: la cantautrice racconta il suo nuovo singolo e la quarantena trascorsa in Puglia

Almeno una volta nella vita è capitato di innamorarsi al semaforo o per strada. Uno sguardo e scatta qualcosa che difficilmente si può contrastare. Una situazione comune che Camilla Magli racconta nella sua “Eterno rosso”. Una canzone che apre il nuovo capitolo della sua carriera partita dall’ottava edizione di X Factor. Camilla, in un’intervista a distanza alla Dire Giovani, ha parlato del brano scritto da Gianluca De Rubertis, che – tra l’altro – arriva in un momento in cui la comunicazione fa degli sguardi e dei rapporti a distanza la base.

Non a caso, il video di “Eterno rosso” vede l’artista pugliese protagonista in casa in una chat che diventa l’unico modo per comunicare con la persona amata. “Abbiamo deciso di riproporre il corteggiamento in webcam proprio per raccontare una situazione che in quel momento stavamo vivendo tutti”, dice Camilla, che in quarantena ha sofferto – come tutti – la mancanza dei suoi amici e dei live. A girare il video, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la stessa artista con sua sorella, con le indicazioni e la regia di Simone Rovellini e le grafiche di Gio Pastori.

“Eterno rosso”, fuori per RCA Numero Uno e Sony Music, però, anche senza guardare il video, cattura al primo ascolto e attraverso la voce di Camilla Magli ci porta in un immaginario romantico e passionale allo stesso tempo.