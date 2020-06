Tabacco riscaldato: la tassa al 100% fa discutere

FASSINA (LEU): VANTAGGIO INGIUSTIFICABILE, MEDICINA TERRITORIALE E’ DECISIVA

“Appoggiamo questo emendamento per una ragione fondamentale: durante la pandemia, in particolare in alcune regioni, abbiamo visto quanto sia rilevante l’assistenza sanitaria territoriale e la connessione tra la sanita’ e gli interventi di carattere sociale. Ma soprattutto abbiamo visto il deficit di alcune assistenze territoriali, come quelle lombarde”. Risponde cosi’ il deputato di Liberi e Uguali, Stefano Fassina, interpellato su un emendamento al Decreto Rilancio (presentato da diversi partiti politici) che punta ad una rimodulazione dell’accisa sui prodotti da tabacco riscaldato per ottenere risorse da destinare all’assistenza sanitaria domiciliare, nel corso di un’intervista rilasciata via Skype all’agenzia Dire.

“L’emendamento rafforza un intervento gia’ contenuto nel Decreto Rilancio da parte del governo- ha proseguito Fassina- intervenendo su un consumo che e’ sempre piu’ ricerche, documentazione ed evidenze dimostrano di essere nocivo per salute. Riduce un vantaggio di accisa che oggi ha il tabacco riscaldato rispetto alle sigarette tradizionali. Il tabacco riscaldato paga un’accisa che e’ del 25% rispetto al 75% pagato sulle sigarette– ha spiegato- quindi vogliamo ridurre questo vantaggio sostanzialmente ingiustificato. Poi possiamo modulare l’intervento dal primo gennaio dell’anno prossimo in modo graduale, tuttavia e’ un’esigenza seria che va a migliorare le condizioni della salute dei nostri cittadini”.

Il Decreto Rilancio, intanto, mette in campo 1,26 miliardi di euro per potenziare la rete di sorveglianza e le cure domiciliari. C’era bisogno del Covid-19, secondo lei, per accorgersi dell’importanza che riveste il Servizio sanitario nazionale? “Purtroppo si’- ha risposto Fassina- veniamo da decenni in cui sotto la rubrica ‘sprechi’ si e’ tagliato sistematicamente sul Servizio sanitario nazionale. È vero che gli sprechi c’erano, ma le risorse che dovevano essere sottratte agli sprechi si sarebbero dovute reinvestire nel SSN, che invece ha avuto una carenza di risorse anche in rapporto al Pil. Mentre in tutti gli altri Paesi europei e’ aumentata la spesa pubblica sanitaria in rapporto al Pil, perche’ c’e’ l’invecchiamento della popolazione e l’innovazione tecnologica, da noi invece e’ diminuita. Purtroppo c’e’ voluto il Covid per riconoscerlo”.

Ma se dovesse verificarsi una seconda ondata in autunno, il sistema ce la fara’ a reggere? “In questi mesi mi sono risparmiato di fare previsioni perche’ non ho le competenze, non sono ne’ un virologo ne’ un medico, ascolto quello che viene indicato dal governo- ha risposto ancora Fassina- Ritengo che ci sia una variabile fondamentale, non siamo di fronte ad un meccanismo automatico: dipende molto dai comportamenti che avremo, se saremo responsabili le probabilita’ che si verifichi una seconda ondata ovviamente si riducono“.

In ogni caso, secondo il deputato di LeU, saremo sicuramente “piu’ preparati- ha aggiunto- speriamo che i tempi per l’arrivo del vaccino, che nei giorni scorsi ha avuto un importante passaggio in termini di impegno dello Stato italiano, attraverso un’azienda di Pomezia, possa aiutarci. Dopodiche’ abbiamo un numero di terapie intensive molto superiore rispetto a quello che avevamo all’inizio e l’assistenza domiciliare potra’ consentirci di riconoscere il prima possibile i contagi, circoscrivendoli ed evitando la diffusione del virus”.

I servizi territoriali potranno quindi adempiere alla loro funzione di filtro, che probabilmente e’ un po’ venuto meno durante l’emergenza… “Per questo l’emendamento e’ importante-ha commentato il deputato- Il decreto, gia’ nella versione approvata dal governo, stanzia risorse. Ma poiche’ riteniamo che sia decisiva la medicina territoriale e vi sono fonti di finanziamento che non uccidono nessuna impresa, perche’ si tratta di ridurre un vantaggio ingiustificabile, credo che l’approvazione dell’emendamento- ha concluso- sia utile agli italiani e al Servizio sanitario nazionale”.